La delincuencia organizada está más integrada que los gobiernos, dice el canciller

- Fue incuestionable su designación por su currículum impecable. Ya fue ministro de Relaciones Exteriores...

- Estuve como ministro de Relaciones Exteriores entre 2006 y 2008. Fui antes viceministro de Relaciones Económicas e Integración. Mi carrera diplomática comencé en 1989 en Argentina. De ahí pasé a Ecuador. Volví como director de Comercio Exterior. De esa posición me fui a París como consejero. Pasé a Los Angeles como cónsul general. De ahí volví como director de Pro Paraguay. De allí fui como representante ante la Aladi y luego como representante ante las Naciones Unidas en Ginebra. Vine como viceministro de Relaciones Económicas e Integración y finalmente como canciller. De 2008 en adelante fui director del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) en Panamá para Centroamérica, Caribe y México y luego desde el 2012 al 2017. Me candidaté a la Presidencia Ejecutiva. Perdí por un voto. A partir de ahí estaba en el sector privado. Regresé el 15 de agosto a la Cancillería después de exactamente 15 años.

- ¿Economista de qué Universidad?

- Egresado como economista de la Universidad de Buenos Aires. Tengo una maestría en La Sorbona Pantheon de París....

- ¿Cuántos idiomas?

- Hablo inglés obviamente, francés, italiano, portugués, español y guaraní...

- ¿Cuáles van a ser sus prioridades?

- Estamos enfocados en la inserción de Paraguay en el mundo, esto mediante la apertura de nuevos mercados internacionales para nuestras exportaciones, la atracción de inversiones. La prioridad del Gobierno del presidente Santiago Peña está enfocada en la salud, la educación, la seguridad y, obviamente la generación de empleo que es fundamental herramienta en la lucha contra la pobreza. En ese contexto la cooperación internacional es clave.

- Un desafío a corto plazo es la negociación del anexo C de Itaipú. ¿Cuándo se van a tener noticias de los resultados?

- Tenemos plazos determinados de inicio pero no de finalización de las negociaciones. La visión del Gobierno de Santiago Peña es que Itaipú sea un factor de desarrollo para Paraguay y Brasil los próximos 50 años. Hoy es y sigue siendo la mayor generadora de energía limpia y renovable del mundo. La semana pasada, el Presidente constituyó el directorio de la entidad binacional...Tenemos un grupo técnico para poder contemplar todos los intereses de Paraguay...

- ¿Es posible conocer algunos nombres del equipo técnico?

- Oportunamente el Presidente anunciará la integración del Consejo, que junto con el apoyo del equipo técnico, de los directores, se va a encargar del proceso de negociación pensando en los próximos 50 años.

- ¿Cuál es la meta?

- La meta a alcanzar es tener un acuerdo balanceado, justo para las partes, donde la generación de energía, la construcción de la entidad, el pago de la deuda ya fueron concluidos. Tenemos que ver un propósito mucho más allá de la simple generación de energía.

- ¿Paraguay no va a utilizar todavía toda la energía que le pertenece?

- Paraguay no puede consumir la totalidad de la generación energética de manera inmediata. Sin embargo, la forma de generación, de empleo es a través de la inversión, la generación de industrias que sean sostenibles tecnológicamente proyectadas y prospectadas para un futuro desafiante para el mundo. Paraguay es un país que no discrimina el capital. No tiene restricciones para el movimiento de capital, para la transferencia de remesas resultantes de la rentabilidad de las empresas. Al mismo tiempo es un país que tiene una política fiscal sumamente atractiva, incentivos que generan las mejores condiciones para que la inversión pueda desarrollarse a plenitud, con competitividad.

- ¿Cuándo se van a conocer los resultados en este período de Gobierno?

- Nosotros vamos a administrar con mucha transparencia la posición de Paraguay. La propuesta paraguaya va a ser conocida por toda la sociedad porque esta es una prioridad, un activo, el activo más importante que tiene nuestro país.

- ¿ Cómo ve la predisposición del presidente Lula para estas negociaciones?

- Muy positiva. El diálogo es franco, es abierto, es directo entre jefes de Estado. El presidente Peña se reunió en tres ocasiones con el presidente Lula desde su misma elección. El primer viaje que hicimos fue a la República Federativa del Brasil donde tuvimos oportunidad de reunirnos con el presidente Lula. Posteriormente fue en la Cumbre del Mercosur, en Puerto Iguazú; luego hicimos una misión a Sao Paulo para promover las inversiones en el Paraguay pero también para entender y escuchar las sensibilidades del sector industrial. Nos reunimos con el gobernador, con el intendente (alcalde) para entender la posición política de este Estado que tiene 44 millones de habitantes, y la capital 12 millones. Una vez más tuvimos una reunión extraordinaria con el presidente Lula en el Palacio de Alvorada, su residencia...

- Con Argentina, hoy en crisis económica y en transición política por las elecciones, tenemos ese diferendo por el peaje a las barcazas. ¿Cómo piensa encarar ese otro desafío?

- Con Argentina tenemos una integración dinámica, virtuosa. Es el país de tránsito de muchas de nuestras exportaciones. Hoy estamos frente a una situación lamentable. La violación de los tratados y acuerdos internacionales por parte de la República Argentina ha unido a cuatro países que junto con Argentina integramos el Comité Intergubernamental de los países de la Cuenca del Plata para poder encontrar soluciones. Los acuerdos admiten el cobro de peajes pero por prestación de servicios y consenso de los cinco países miembros. Sin ese consenso no se podría aplicar ningún tipo de tasas o gravámenes al tránsito, en el que se deben justificar las inversiones si estas tienen que ser acordadas por todas las partes. En el artículo 5 de este instrumento internacional se refleja lo que estoy expresando. Esperamos construir un diálogo que nos permita alcanzar una solución. Hasta este momento no hay flexibilidad de parte de la Argentina. Ayer (por el jueves) hubo una reunión muy importante en Buenos Aires promovida por la República Federativa del Brasil. Nuevamente no tuvimos condiciones de que Argentina pudiese flexibilizar la posición. Se seguirá trabajando en el ámbito técnico y nosotros evaluando todas las opciones, de llevar a un mecanismo de solución de controversias porque el incumplimiento de estos acuerdos tienen un impacto sobre la economía paraguaya.

- Se agrega el problema del tráfico fronterizo...

- Tenemos que trabajar intensamente también en la fluidez del tráfico fronterizo. Las dificultades que existen hoy para traspasar la frontera de Falcón-Clorinda, de Encarnación-Posadas nos hacen movilizar para encontrar soluciones urgentes. La construcción de un puente entre Pilar-Bermejo es un tema importante para mejorar la conectividad. Esto necesita de un esfuerzo entre los dos países para facilitar el comercio y el flujo de personas, bienes y servicios.

La coyuntura económica dramática, si se puede decir, de la Argentina donde se tiene niveles de inflación muy importantes, de muy bajas reservas, con un fondo stand-by con el Fondo Monetario Internacional para no caer en un default selectivo, hacen que la coordinación de políticas macroeconómicas y sectoriales previstas en el tratado de Asunción (Mercosur) y ausente en la agenda de integración, nos dificulta enormemente un comercio justo, equitativo y equilibrado. El contrabando se enseñorea con esas diferencias que existen desde el punto de vista de la política económica. Tiene múltiples cambios (del dólar), se dificultan nuestras exportaciones, no tienen divisas con que pagar y atender esto...

- En contrapartida existe una migración paraguaya enorme...

- Tenemos muchos connacionales donde Argentina ha sido una tierra fértil, hospitalaria con nuestros compatriotas. Y en eso somos muy agradecidos. También, muchos paraguayos hemos ido a estudiar, y otros siguen yéndose a estudiar. Es una sociedad altamente integrada, viva, dinámica. Es la migración más grande de paraguayos que existe en el mundo. La integración sociocultural es dinámica también. El consumo de productos argentinos son de muy buena calidad y son muy apreciados por el consumidor paraguayo. Es decir, tenemos aspectos positivos en la agenda y otros desafiantes como ocurre con todo vecino.

- ¿Cuál es la fórmula para superar estos problemas y las relaciones se normalicen?

- Nos hemos reunido en tres ocasiones con el presidente Alberto Fernández. La primera fue en una gira de Santiago Peña por los países del Mercosur. La reunión fue en la residencia presidencial de Olivos en Buenos Aires. Posteriormente tuvimos una reunión también en la Cumbre del Mercosur en Puerto Iguazú y, recientemente, hace unos días atrás, el 15 de agosto, en la transmisión del mando presidencial donde hubo oportunidad de que ambos mandatarios dialoguen.

- Argentina está transitando un momento electoral.

- Se celebraron las primarias, las denominadas Paso, el domingo pasado. El 10 de diciembre se instala un nuevo gobierno. Nosotros vamos a relacionarnos con este Gobierno (de Fernández) hasta que concluya y con el Gobierno que elijan los argentinos (que asumirá en diciembre) como respetuosos que somos del sistema democrático.

- ¿Tiene una opinión sobre los candidatos? Massa, ministro de Economía; la señora Bulrrich, ex ministra de Seguridad de Macri. Milei es el nuevo y el más polémico...

- Siendo canciller del Paraguay yo prefiero no opinar. A Milei no lo conozco. A Patricia Bulrrich y Sergio Massa los conozco personalmente. Tengo buena relación personal con ellos. Milei ha sido una sorpresa. Todas las encuestas se equivocaron.

- ¿Paraguay no debería ser más diplomáticamente agresivo? O usted prefiere la política tradicional, paciente, de convencimiento para mover a esos gigantes que tenemos encima...

- Nosotros somos responsablemente optimistas. Lo único que nos asegura de que podamos honrar la expectativa que hay sobre nosotros es el trabajo que podamos hacer en este período de Gobierno. Son cinco años pero tres efectivos. Desde el 2026 ya hay de nuevo elecciones (municipales). Pero por primera vez en esta era democrática, un gobierno tiene mayoría parlamentaria en ambas cámaras por unos resultados extraordinarios en las elecciones donde el partido (Colorado), de 17 gobernaciones conquistó 15. Es una gran oportunidad donde la gobernabilidad es clave.

- El tráfico de drogas crece cada vez más. Incautaron más de 60 toneladas de cocaína en Europa en tres años...

- La delincuencia transnacional está cada vez más presente con esos grupos como el PCC, Comando Vermelho y otras bandas que operan con Argentina también. La incautación de drogas, de cocaína en el mercado europeo desnuda la fragilidad de los controles. Paraguay no es productor, es país de tránsito. Tenemos que hacer inversiones importantes con la cooperación internacional en materia de seguridad. Hoy día no tenemos radares para dar cobertura a nuestro cielo. Esas inversiones, el Presidente asegura que las va a hacer. La delincuencia y la mafia internacional están más integrada que los Gobiernos. Estamos hablando con los gobiernos de los Estados de Brasil, con los gobiernos provinciales de la Argentina y con los gobiernos federales de ambos países pero también con aliados estratégicos: Estados Unidos, Israel, Japón, Corea del Sur, Taiwán que son aliados estratégicos en esta materia.

- “Paraguay, resurgir de un gigante”, dijo el Presidente al anunciar su plan económico. Muy optimista el Presidente...

- La educación es una prioridad para este Gobierno. Estamos trabajando en tres sentidos: vamos a triplicar los becarios a Taiwán para que los jóvenes regresen a aportar sus conocimientos. Tenemos jóvenes entrenándose en la industria de buses eléctricos. Hay una industria (de buses) que desea instalarse en Paraguay. La electromovilidad como mecanismo de transporte urbano masivo es clave.

- ¿Vamos a ver buses eléctricos en este período de Gobierno?

- Así es. Ya hemos conversado con tres industrias (...) Nuestro programa apunta a que seamos un centro logístico, la integración del corredor bioceánico a una estructura de intercomunicación desde el Atlántico al Pacífico, pasando por Brasil, Paraguay, Argentina y Chile. Va a generar una gran oportunidad de movilización de recursos con un incremento sustantivo del PIB (Producto Interno Bruto) paraguayo una vez concluida la ruta del corredor bioceánico con el puente Puerto Murtinho (en Brasil)-Carmelo Peralta (Paraguay) que va a conectar Sao Paulo con Antofagasta o el puerto de Iquique (en Chile). La construcción de un nuevo aeropuerto en Asunción es otra necesidad urgente. Paraguay tiene una ubicación central en América del Sur y hace que Asunción esté a una hora y media de Buenos Aires, a una hora y media de Sao Paulo, a una hora 40 (minutos) de La Paz, una hora 50 de Santiago de Chile, de Montevideo...