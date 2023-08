Fiscal General defendió ampliación de casi G. 80.000 millones para el Ministerio Público ante diputados

Emiliano Rolón, Fiscal General del Estado, se reunió esta mañana con las comisiones de Cuentas y Control y de Presupuesto de la Cámara de Diputados, para presentar la defensa de su presupuesto, y el aumento cercano a los G. 80.000 millones para el Ministerio Público.

Rolón señaló que se sintió acompañado por ambas comisiones, asegurando que es un buen punto de partida para cumplir con los fines propuestos para la institución. “Prácticamente hay un acompañamiento pleno y esto gratifica”, dijo el Fiscal General.

Al respecto del destino de los fondos solicitados, señaló que siguen siendo los mismos. “Prácticamente G. 65.000 millones son para pagar deuda y G. 15.000 millones son para ver esta impronta que sucedió en los últimos tiempos, la renuncia masiva de fiscales para acogerse a los beneficios de la jubilación”, dijo.

Presupuesto del Ministerio Público: Imperiosa necesidad de fiscales

Rolón señaló en ese sentido que ahora el país cuenta apenas con 370 de los más de 500 fiscales que necesita. “De seguro estoy que eso bajará notablemente al mes de diciembre, porque todos fenecen su mandato y tienen derecho a jubilarse”, dijo.

“No se olviden que todos juntos ingresaron allá por 1997. A este tiempo está ya con los plazos fenecidos y ven hasta más interesante jubilarse y dedicarse a la profesión”, explicó.

Rolón recordó además que el cargo de fiscal está sujeto a un concurso que lleva seis meses para el proceso. “Adjuntos necesitamos doce, doscientos fiscales precisamos para el año que viene. En este presupuesto se prevén 40 y vamos a ir reponiendo los cuadros”, dijo.

“Esta es una emergencia que surgió en este momento histórico y tenemos que enfrentarlo para que la institución también tenga el respaldo de un buen funcionamiento”, aseguró.

Emiliano Rolón: hoy tenemos 10 fiscales para el Chaco

Como ejemplo, el Fiscal General mencionó el Chaco Paraguayo, donde a pesar de la extensión, ha sido un territorio abandonado por el Ministerio Público.

“Hoy tenemos diez fiscales en la zona, precisamos en ese sitio muchos más y también adjuntos. No puede ser que en todo el Chaco solo haya un adjunto y hay uno solo porque no hay medios, no hay personal. Todos son sujetos a concursos.

Evitó hablar de labor de fiscal en caso de feminicidio

Consultado acerca del último feminicidio ocurrido el fin de semana, y en particular sobre la actuación de los agentes fiscales ante estos hechos. Rolón se excusó diciendo que no quería mezclar los asuntos, y que prefería interiorizarse antes del tema, antes de opinar.

“Vamos a hablar hoy del tema presupuesto y todo lo que defendimos aquí, simplemente por ordenar la idea, quiero tener en miras todas las posiciones para que pueda responder en su momento”, dijo Rolón.

Consultado sobre el proyecto de tobilleras electrónicas, dijo que considera importante una respuesta a la necesidad de control de estas personas procesadas, que cuentan con el beneficio de deambular en la sociedad, pero que necesitan están sujetos a control.

“Hoy tenemos un problema presupuestario, hoy tenemos que la medida no se puede implementar porque no hay recursos en ninguna institución del estado para hacerlo, pero el objetivo es control. A esa gente los queremos ver en su movimiento”, aseguró.

Caso Giuzzio: reiteró postura de independencia de actuación de fiscales

Consultado a su vez sobre el caso de Arnaldo Giuzzio y la confirmación de los fiscales recusados por el exministro, Rolón se volvió a ratificar en su postura de respetar la independencia de los agentes, señalando que si bien él ejerce la representación máxima, aseguró que, sin evitar esa responsabilidad, la evaluación de la información y el curso de la investigación es responsabilidad del fiscal.

“Yo no estoy dando instrucciones de que se resuelva un tema en A o B sentido, sino simplemente que actúen conforme a las evidencias. Y conforme a ellas, los fiscales presentaron una acusación”, dijo.

“Probablemente la defensa tendrá todos los medios de enervar esa acusación en la audiencia preliminar. Pero son las formas de entender el Derecho. Trato de no estar en el día a día de cada quien porque esa es misión propia de cada agente fiscal”, concluyó Rolón.