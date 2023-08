Polideportivo construido con dinero de EBY fue cedido a una seccional colorada

Mediante la resolución No. 7/2023 de la Junta Municipal del pasado 19 de junio de 2023, fue cedido el local del polideportivo municipal, que fue construido mediante aporte de la Entidad Binacional Yacyretá, a la Seccional Colorada de esta localidad caazapeña.

En el considerando de la resolución de la corporación legislativa municipal dice: “Que el predio del polideportivo quedó en estado de abandono, desde hace meses, dentro del casco urbano, en la cual se pueda traspasar como una Seccional Colorada dentro del municipio”.

Por tanto la Junta Municipal reunida en concejo resuelve aprobar el pedido para su usufructo como para la seccional colorada del local denominado polideportivo. El documento lleva la firma del presidente Hugo Villar y la secretaria Lujan Méndez.

Lea más: Cuestionado ex intendente de Bertoni iría a Yacyretá

Cesión de local es definitiva

La presidenta de la Seccional Colorada local, María Elena Carballo (HC), cuyo marido, Blas Rótela es concejal municipal del sector de Honor Colorado, dijo que la cesión de la Junta Municipal es en forma definitiva y que es cierto que el local fue construido mediante aporte de la EBY, pero que fue abandonado por la municipalidad.

Por su parte, el presidente de la Junta Municipal, Hugo Villar, dijo que se concede el usufructo en forma temporal, porque la comuna no cuenta con presupuesto para mantener el local. Sin embargo, el edil dijo que dependiendo de la situación, la cesión puede ser definitiva.

Villar dijo que el local estaba siendo rapiñado por los ladrones, que ya robaron cables, postes, luces. Decidimos dar a la seccional colorada para que la población en general utilice. Dijo que no es solo para colorados sino para todos los pobladores.

El edil dijo que con la pintura realizada, la instalación del alambrado y otros reparos realizados por los miembros de la seccional el local quedó hermoso.

El aporte de la EBY fue durante la segunda administración (2010-2015) de Blas Candia, colorado añetete. Candia fue investigado por una tragada de G. 350.000.000, monto que se tenía que destinar para la construcción de dicho local, pero el proceso quedó en el famoso “oparei”.

Por su parte el intendente municipal José Troche (ANR-FR) dijo no tiene nada que hacer para frenar la cesión, que es una resolución de la Junta Municipal y que no se quiere pelear con los concejales por “vyrorei” y que la comuna no cuenta para mantener dicho local.

El exintendente municipal Blas Candia negó que hubo desfalco y el aporte fue de G. 350.000.000 de la EBY fue utilizado totalmente en ese proyecto.