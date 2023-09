Celeste Amarilla dice que no busca censurar a “Bachi” y Dionisio, sino parar hostigamientos por su condición de mujer

La senadora Celeste Amarilla (PLRA) presentó un pedido de suspensión por violencia política por razones de género contra sus colegas Basilio “Bachi” Núñez (ANR, HC), Dionisio Amarilla (PLRA) y Hermelinda Alvarenga (PLRA), planteando una sanción para los legisladores consistente en una suspensión por 60 días sin goce de dieta.

Amarilla señaló este viernes a ABC que no se trata de una censura, sino de una denuncia por los ataques que recibe por el solo hecho de ser mujer.

“Yo no estoy diciendo que dejen de hablar u opinar sobre mis alocuciones. Yo no estoy pidiendo que dejen de hablar de mí o referirse sobre mí. Pueden seguir hablando de lo que yo hablo, debatiendo conmigo; lo que no pueden hacer más es referirse, en el caso de Núñez, como ladrona, coimera, comprabancas y, en el caso de Dionisio, quien atacó mi honor llamándome bandida y sinvergüenza, después mi aspecto físico, diciéndome fea”, dijo.

Lea más: Celeste Amarilla presentó denuncia por violencia política contra tres de sus colegas

Acotó que ya intentó parar los hostigamientos mediante la mediación del presidente del Congreso, Silvio “Beto” Ovelar, pero este no cumplió con su compromiso de hacer cumplir el reglamento. “El senador Ovelar no cumplió y por eso pedí la sanción”, dijo.

Denuncia hostigamientos de “Bachi” Núnez y Dionisio Amarilla

Agregó que lo de “Bachi” ya viene del ejercicio legislativo pasado, cuando ambos eran diputados, sumándose ahora su colega Dionisio Amarilla. Comentó que algunos de los impromperios que recibe por parte del cartista son “ladrona”, “coimera” y “comprabancas”, mientras que de el liberal, “mestiza”, “sinvergüenza” y “bandida”.

Incluso, reveló que su colega liberal le señaló que deshonró el apellido Amarilla y la cuestionó por su formación universitaria, al señalarle de forma peyorativa “abogada Uninorte”.

Amarilla también cuestionó a los ministros de Corte quienes señalaron que se extralimitó al señalar que miembros de la Cámara de Senadores llegaron con plata del narcotráfico. “Yo no personalicé. Aun así, la mitad de la Cámara, ministros de la Corte que hoy responden al cartismo y al Partido Colorado, dijeron que me extralimité en mi libertad de opinión y que no tenemos inmunidad de opinión más que en casos judiciales”, mencionó.

Lea más: “Nos van a empezar a callar”, afirma Celeste Amarilla sobre fallo de la Corte en su contra

La senadora liberal se ampara en su denuncia en la Ley Nº 5.777 “De Protección Integral a las Mujeres, contra toda forma de violencia”, así como en el Reglamento Interno de la Cámara de Senadores y en otras normativas de rango constitucional, además de tratados internacionales.