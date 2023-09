“IPS es un monstruo de varias cabezas...”, dice su nuevo titular

- ¿Cómo está encontrando al IPS? Cada día que pasa, una sorpresa...

- No podemos asomar ni la nariz. Estamos en la lona (bromea).

- Veterano (67 años), jubilado, ya fue consejero antes. ¿Cuál es su experiencia?

- Yo estoy desde los 23 años en IPS. Me formé aquí. Estuve como médico interno. Hice toda mi carrera, mi residencia, mi especialidad... Ocupé todos los cargos, desde médico adjunto a jefe de sala. Llegué a ser jefe del servicio de Urología que es mi especialidad. Pasé al área administrativa. Fui vicedirector del área de Internados, director de Apoyo y fui miembro del Consejo por cinco años. Hoy, después de jubilarme me ofrecieron este cargo y mi objetivo es salir de nuevo por la puerta grande y tener la libertad de ir a la cancha sin que nadie me tire tomates ni huevos después...

- ¿Usted es el que dice que va hacer que la gente vuelva al IPS?

- La gente no vuelve por falta de confianza. Yo voy a hacer lo que pueda para que la gente vuelva a creer en la institución. Ese es mi objetivo. Al recuperar la confianza también vamos a recaudar mejor. El beneficio va a ser doble.

- ¿Por qué se fue abajo? ¿Es corrupción, desorden, planillerismo?

- Hay muchos factores. La mala administración es evidentemente una de las causas más importantes pero también hay otros factores. Estamos realizando los análisis correspondientes. Es prematuro todavía. Hay auditorías internas del Instituto. Ya estuve también en comunicación con el auditor del Poder Ejecutivo solicitándole que desembarque con todo en el IPS. Ellos ya están trabajando. No tenemos que apresurarnos. Con paciencia vamos a ir reuniendo las evidencias. Apenas tengamos los informes tanto de nuestra auditoría interna, los de la Contraloría, toda la documentación vamos a remitir al Ministerio Público. Todo lo queremos hacer con transparencia, a la vista del público. En unos días más anunciaremos los cambios en el área de salud.

- Anunciaron que habrá horario nocturno...

- Empezamos de inmediato con el horario nocturno. Estamos analizando reducir drásticamente las largas listas de espera en cirugía. Estamos viendo la posibilidad de tercerizar esa parte hasta tener en forma y habilitados nuestros quirófanos. En fin, hay muchas ideas que estamos trazando....

- ¿Quiénes están con usted?

- Estamos con el doctor Carlos Morínigo. En el área financiera está mi nuevo consejero, el doctor Carlos Pereira. Es un soporte muy importante en la parte de Auditoría. Creo que formé un equipo serio que está convencido de sacar adelante al IPS.

- ¿Hace falta ser un duro para reordenar el IPS?

- Vamos a ser firmes. Acá en Salud “no hay margen de error” como dijo el Presidente de la República. Gracias a Dios conozco a los funcionarios, a los sindicatos, los farmacéuticos, hasta ahora tenemos una receptividad muy buena. Están dispuestos a colaborar. Necesitamos absolutamente de todos para salir adelante. Solos no vamos a hacer nada. Los jubilados tienen que participar.

- A nadie ya le impresiona lo que puede arrojar las investigaciones que se puedan hacer. IPS es un barril sin fondo. ¿Cuándo va a cambiar es el tema?

- Nosotros estamos decididos a cambiar. Queremos humanizar la medicina que es la parte que se perdió un poco en estos tiempos. Necesitamos darle ese enfoque humano al tratamiento médico. En salud todo es gasto, todo cuesta. Nada es gratis. Por eso tenemos que optimizar el gasto, mejorar la recaudación. Yo creo que tenemos que mirar las cosas que se hacen bien en otros lugares como el modelo uruguayo que tiene una cobertura del 93% de la población, nosotros apenas llegamos a 22%.

- ¿Va a llevar tiempo terminar con ese ambiente de mercado que vemos en el Hospital Central?

- Por supuesto que vamos a mejorar. Comenzamos cambiando todos los gerentes y directores por gente de nuestra confianza. Queremos dar otra vez esa imagen ordenada que el IPS tenía en el pasado. Estamos trabajando con la gente de Mantenimiento por lo menos para mejorar la parte edilicia, darle un poco más de confort a nuestros asegurados internados y sus familiares para que no los veamos más acostados en los pasillos. Por de pronto, vamos a mejorar la calidad de atención. Estamos trabajando con la gente de Logística para que los medicamentos no falten. Estamos viendo un esquema de distribución. En la parte edilicia también estamos planificando. Queremos mejorar la comunicación institucional, que la prensa entre y vea lo que pasa. No vamos a esconder nada. El que trabaja puede cometer errores pero tiene que aceptar y enmendarlos.

- ¿Cuántos asegurados tiene en este momento IPS?

- Entre cotizantes y familiares estamos como 1.800.000.

- ¿Cuántos se recauda actualmente y cuál es su meta?

- El mes pasado recaudamos 102 millones de dólares. Existe un 63% de evasión.

- ¿Qué quiere decir?

- Necesitamos que la gente se venga y se ponga al día. Queremos darle un tiempo para legalizar su situación, sobre todo a las empresas que están evadiendo en este momento. Entiendo que muchas de esas empresas lo hacen por el descreimiento que existe en la institución pero yo creo que si vamos mejorando eso, la gente se va a ir acercando en forma voluntaria antes de que sea obligada..

- Si hoy recauda 102 millones, ¿a cuánto quiere llegar?

- Queremos duplicar, pasar los 200 millones de dólares. Eso nos servirá para ponernos al día con nuestros acreedores y mejorar la parte de salud, invertir más en insumos. Una administración transparente y honesta es lo que le hace falta a esta institución, y sobre todo el compromiso de la gente de poder dar de sí para que esto mejore.

- ¿Cuáles son las principales falencias que tiene que resolver?

- Estamos viendo el agendamiento de los pacientes para el horario nocturno (hasta las 22 horas desde el 18 de setiembre) para que lo hagan por whatsapp o la APP institucional para mejorar y optimizar eso. Mientras tanto vamos a mejorar el servicio del Call Center. Muchas veces, la oferta que el Call Center da no es suficiente. Eso vamos a corregir. No todo es culpa del Call Center. Vamos a optimizar los recursos internos y la atención.

- ¿Cómo va a encarar el desabastecimiento de los medicamentos y los insumos?

- No es muy alarmante todavía la situación pero vamos a estar corrigiendo. Comenzamos a hablar con las farmacéuticas para el abastecimiento. Tenemos una deuda importante con ellos. Buscamos que sean nuestros aliados en este momento, que nos sigan proveyendo y no quedemos desabastecidos. Son concientes de la situación y están colaborando inclusive con ideas de cómo mejorar el sistema...

- ¿Cómo va a resolver la espera para cirugía y estudios de diagnóstico?

- El tema de la tercerización de los estudios auxiliares de diagnóstico en el Hospital Ingavi (entre Fernando de la Mora y San Lorenzo), que es el centro de especialidades quirúrgicas, está funcionando muy bien. Nuestros médicos son de primera. Acá lo que golpea mucho es la espera. La cirugía que se hace en el IPS no tiene nada que envidiarle a la que se hace en cualquier parte del mundo. Nuestros especialistas son profesionales muy bien entrenados. Esa es la parte que no se conoce mucho. Esos antecedentes tranquilizan a la gente porque ve que no es tan malo el servicio como algunos creen. De todos modos, indudablemente hay zonas que tenemos que reconstruir o hacer un trabajo intenso para mejorar ostensiblemente.

- Lo que que queda marcado para siempre es lo negativo, como el caso de ese pobre señor al que le cortaron la pierna equivocada...

- Como le dije, existen errores humanos, negligencias, irresponsabilidades individuales que escapan un poco al servicio general. Las responsabilidades son personales y las rendiciones de cuentas también. De ese tema específico (de la amputación) me voy a interiorizar de cómo está el caso. Si es que hubo negligencia médica vamos a derivar la cuestión hacia los canales correspondientes.

- ¿Cuál es su plan sobre el centro de atención y apoyo a los adultos mayores?

- Es uno de nuestros objetivos prioritarios. Más temprano que tarde vamos a reabrir ese servicio para atender a los jubilados. Nuestros adultos mayores son muy importantes para el IPS...

- ¿Cómo va a manejar las licitaciones que siempre están rodeadas de escándalos?

- Estamos revisando licitación por licitación. En la sesión pasada del Consejo ya estuvimos declarando desiertas algunas licitaciones, anulando otras que no son necesarias. Todo estamos mirando con lupa. Estamos gestionando bajar los precios, el costo de los medicamentos, el costo de los servicios de limpieza y seguridad. Estamos utilizando el convenio con la Policía para poder estudiar y evaluar mejor la licitación de seguridad. Estamos trabajando en un nuevo pliego mucho más asincerado con las necesidades.

- ¿Puede tener andamiento esa idea de la fusión de hospitales del IPS con los del Ministerio de Salud?

- Eso es imposible. Yo creo que esa palabra se malinterpretó. Fusión no puede darse porque son dos instituciones muy diferentes pero sí cooperación mutua y trabajar coordinadamente con el Ministerio de Salud compartiendo de repente instituciones, sobre todo en el interior.

- ¿Cuál es la política ante los amparos en el Poder Judicial a los que recurre la gente para hacerse operar o para acceder a medicamentos?

- Queremos hablar con los miembros de la Corte Suprema de Justicia, ver un poco esa parte. Cuando el amparo se justifica está bien pero muchos de ellos, el 90% de los amparos son innecesarios. Vamos a recurrir. Estamos atacando todas las situaciones, todo es para ir mejorando...

- ¿Qué piensa hacer con ese escándalo del billón de guaraníes que no tiene documento respaldatorio? Es la más emblemática de las irregularidades, según el contralor (general)...

- Nosotros todavía no recibimos el informe que el contralor hizo al Congreso (el miércoles pasado) pero ya tomamos las medidas desde que nos enteramos por la prensa. Se instruyó sumario. Vamos a analizar el trabajo que hizo el contralor y si hace falta derivar al fiscal general del Estado lo vamos a hacer (ya se presentó el viernes a la noche). Está todo bajo proceso investigativo. En ese sentido, vamos a ser firmes, rígidos y vamos a buscar el castigo con todo el poder de la ley para los responsables si es que eso es cierto.

- ¿Se escondía algo por eso es que se evitaba enviar los papeles que pidió en su momento el órgano contralor?

- Todo eso estamos analizando. Yo creo que vamos a tener la información y vamos a derivar a los organismos correspondientes, no le quepa duda. Nosotros ya no somos quiénes para evaluar pero sí para poder informar, denunciar y alertar a la gente que corresponda que haga justicia.

- ¿Usted tiene un equipo especial para ver todas las irregularidades que, así como se publican, parecen gigantescas?

- De entrada, como le dije, cambiamos todas las autoridades tanto administrativas como médicas. Pusimos gente de confianza, cada uno dentro del campo que le toca. Estamos en sintonía todos los días haciendo un trabajo conjunto. Estamos entre 16 y 18 horas por día trabajando para poder revertir la situación. Si notamos que hay algún tipo de ilicito, lo derivaremos al Ministerio Público. IPS es un monstruo de varias cabezas pero estoy tranquilo porque confío en mis colaboradores...

- ¿El IPS no va a quebrar entonces?

- No, no, no. Yo soy el primer interesado en que eso no ocurra. Yo también soy jubilado del IPS. Lo único que quiero es tener una salud por mucho tiempo como para poder seguir cobrando nuestras jubilaciones, prestando un buen servicio de salud, lo que queremos todos los jubilados y los asegurados en general.