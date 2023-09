“Beto” Ovelar afirma que cada senador llega con dos o tres funcionarios

Ante denuncias de presiones para nombrar a directores en el Congreso, el presidente Silvio “Beto” Ovelar aseguró que “aprecia y respeta” el trabajo profesional de los funcionarios. “Lógicamente se está promocionando a gente de la casa, mis criterios lógicamente van a ser diferentes”, respondió.

Así también, negó estar recibiendo presiones por parte de los parlamentarios, como Lizarella Valiente, considerando que su operadora política Oli Vega asumió recientemente un cargo. “Yo converso con todos, pueden preguntar a los legisladores y legisladoras. Yo converso con todos, trato de administrar justamente las diferencias”, señaló.

Ovelar agregó que no conoce a todos los funcionarios ni tampoco maneja tantos cargos, pese a que firma los nombramientos. “Ya no sé quién es quién; hay directores de directores de directores. Es una cuestión que nosotros heredamos, no es una invención mía”, argumentó.

Por otra parte, negó que cada parlamentario tenga un cupo de 18 funcionarios. “Son máximo dos a tres funcionarios por senador. Algunos ni aceptaron”, señaló ante la prensa.

Crearon una nueva Comisión de Deportes

En medio de los cambios del Congreso y pese a que “Beto” Ovelar admitió que hay demasiadas direcciones y comisiones, la semana pasada se creó la “Comisión Asesora Permanente de Deportes”. Anteriormente, formaba parte de la denominada “Comisión de Cultura, Educación, Ciencias, Tecnología y Deportes”, detalló la periodista de ABC Fiona Aquino.

Los parlamentarios, mayoritariamente colorados cartistas, alegaron en la resolución que “las políticas públicas deportivas deben ser promovidas por medio de actividad física y recreativa a nivel nacional mediante leyes, planes, programas y proyectos”.

La creación está firmada por: Juan Carlos “Nano” Galaverna, Pedro Díaz Verón, Lizarella Valiente, Antonio Barrios, José Oviedo, Erico Galeano, Gustavo Leite y otros cuyas firmas figuran sin la aclaración.