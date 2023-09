Dichos de Horacio Cartes no ayudan a pacificar, afirma Carlos Arrechea

“El discurso de un presidente del partido (colorado) y las autoridades partidarias debe ser un discurso de pacificación, en honor a esa victoria que tuvimos y también en honor a la gobernabilidad que el presidente Santiago Peña necesita”, consideró el diputado Carlos Arrechea (ANR, Fuerza Republicana), que trató de poner paños fríos tras los dichos de Horacio Cartes, que acusó a Mario Abdo de supuestamente buscar la derrota de la ANR en las pasadas elecciones generales.

Arrechea sostuvo que al obtener el resultado “histórico” a favor de la ANR en las pasadas elecciones generales, mal se podría hablar de que Abdo Benítez y Fuerza Republicana no hayan puesto todo su esfuerzo. Insistió en considerar que “hoy ya no es momento de ese tipo de declaraciones y apreciaciones”.

No solo se refirió a las acusaciones de Cartes contra Abdo en el ámbito electoral, sino también a la denuncia penal que presentó el actual titular de la ANR por supuesta “persecución política”.

Cuestión personal entre Horacio Cartes y Mario Abdo, dice Arrechea

“Yo creo que es una cuestión personal que tienen (Cartes y Abdo) y que no debería trasladarse a al ámbito partidario general”, refirió sobre estas escaramuzas, parte de una larga lucha que aparentemente mantienen ambos expresidentes.

“Aumentamos todos los números en las bancas: más diputados, más senadores, más gobernadores, más concejales departamentales, entonces mal podríamos hablar de que no hubo un acompañamiento sincero”, insistió Arrechea, que remarcó que personalmente le consta que Abdo nunca sugirió siquiera hacer brazos caídos en las elecciones generales del 30 de abril.

“En ningún momento he escuchado ninguna alusión, insinuación, ni mucho menos bajada de línea a no trabajar por el candidato del partido, Santiago Peña. Creo yo que acusaciones infundadas no corresponden en este momento”, apuntó.

Arrechea, que justamente ocupa la vicepresidencia 1° de la Diputados, había acordado cederle al cartista Raúl Latorre la presidencia de la Cámara Baja como “gesto” de Fuerza Republicana a favor del nuevo gobierno.

Durante las últimas semanas, la relación entre la bancada de 31 diputados de Honor Colorado y de 17 de Fuerza Republicana se han mostrado tensas, por las denuncias del nuevo oficialismo contra el anterior gobierno colorado de Abdo Benítez.

Abdo Benítez “apoyó” a Payo, acusan

Ayer en una entrevista televisiva en GEN, el titular de la ANR, Horacio Cartes, acusó al expresidente de la República, Mario Abdo Benítez, de supuestamente apoyar al expresidenciable por Cruzada Nacional, Paraguayo Cubas.

“El oficialismo, llámese Mario Abdo Benítez apoyó a Payo Cubas, Payo Cubas tuvo muchos votos del oficialismo, que si hacemos hoy las elecciones no van a tener. Mario Abdo Benítez no quería que gane el Partido Colorado”, acusó Cartes.

Paradójicamente, varios parlamentarios electos por Cruzada Nacional ahora son cartistas.