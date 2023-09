Horacio Cartes afirma que desconoce por qué lo acusa Estados Unidos

“Es gratis ofender, mancillar. Que me quiten la visa no me importa, pero que me traten de corrupto no tolero, que me demuestren. Resulta ser que tengo acusaciones y hasta ahora no sé de qué me acusan. Sin dudas que el expresidente (Mario Abdo Benítez) y el embajador norteamericano (Marc Ostfield) trabajaron juntos, fue mi gran error, yo no creí que Estados Unidos se le iba a prestar al expresidente”, expresó ayer el expresidente y actual titular de la Asociación Nacional Republicana (ANR) Horacio Cartes, en una entrevista al canal Gen, que forma parte de su grupo empresarial.

El pasado 26 de enero, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos (EE.UU.) impuso graves sanciones financieras por corrupción a Cartes, y lo vinculó con los terroristas de Hezbolá. Previamente, el 25 de julio del 2022, el Departamento de Estado norteamericano lo designó “significativamente corrupto”.

Cartes dice que Mario Abdo no quería que gane el Partido Colorado

En la conversación, Cartes señala que el expresidente Mario Abdo Benítez (2018-2023) “no quería que gane el Partido Colorado”, aludiendo a las elecciones generales del 30 de abril pasado. “Todo sale a la luz en algún momento. No es fácil tenerle a un gobierno en frente que te está jugando en contra, quería que gane cualquiera menos el Partido Colorado, pero aún así se hizo la mayor diferencia histórica”, manifestó Cartes.

En otro momento Cartes expresó que Abdo pactó con “todos los enemigos del partido” y “entregó” los organismos encargados de la seguridad a la oposición.

“Hasta el último día estuvo ayudando a la vereda del frente, específicamente a Efraín Alegre (expresidenciable del PLRA). Payo Cubas (expresidenciable de Cruzada Nacional) recibió votos del oficialismo. Él (Mario Abdo) pactó con todos los enemigos del partido, les entregó todos los organismos de control y de seguridad. Entregó todos los organismos de control a Desirée Masi (exsenadora PDP), Senad (Secretaría Nacional Antidrogas), Secretaría Anticorrupción”, dijo.

