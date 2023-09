Yacyretá: préstamo de US$ 48 millones fue por retención de pago argentino pedida por Peña, dice Duarte Frutos

El expresidente de la República y extitular de Yacyretá durante el periodo pasado, Nicanor Duarte Frutos, confirmó lo señalado por el vicepresidente Pedro Alliana con respecto al préstamo de US$ 48 millones solicitado por la entidad para afrontar sus gastos, ante la retención del pago por la energía cedida a la Argentina.

Duarte Frutos recordó, sin embargo, que esa retención, según las palabras del propio presidente de la República, fue realizada a pedido de Peña. “Hay una conferencia en la que el presidente Santiago Peña confiesa que sí le había solicitado al ministro de Economía -Sergio Massa- que los pagos se posterguen hasta el 16 de agosto”, señaló Duarte Frutos.

“Recursos que legítimamente pertenecían a Yacyretá, a un gobierno legítimo que terminaba el 15 de agosto, fueron postergados y ahí se acumula la deuda. En vez de enviar US$ 18 millones, a partir de mayo envían US$ 10 millones”, remarcó Duarte Frutos.

“No había plata para pagar salarios, para pagar proveedores, se acumulaba la deuda de Yacyretá por consumo, que es lo que ellos pagan a la margen derecha para funcionamiento operativo”, recalcó el expresidente.

Yacyretá: Duarte Frutos asegura que desconocía acuerdo Peña-Massa

Duarte Frutos dijo que desconocían el acuerdo al que habían llegado el ministro argentino con el actual gobierno, por lo que había pedido respuestas a Massa y solicitado intermediación a otros contactos que tenía en la Argentina, mientras enfrentaba manifestaciones por las consecuencias de la falta de pago.

“Yacyretá siempre tiene una línea de créditos, entonces nosotros usamos. Yo le dije al presidente Peña que ya no enviaban la plata y que podíamos tener una crisis en la víspera de su ascenso”, dijo Duarte Frutos. “Cuando nosotros salimos del gobierno, US$ 43 millones era la deuda argentina y ANDE debía US$ 13 millones. En agosto, la deuda argentina ya era US$ 60 millones”, dijo Duarte Frutos.

“Entonces ese crédito, si el director de Yacyretá es guapo y sabe negociar, o el vicepresidente, que negocien y traten de cobrar la plata. Si ellos cobran la plata de Argentina y ANDE le paga, esa deuda de US$ 48 millones en el banco y en los proveedores, es una deuda totalmente calzada. Nosotros no dejamos deuda por negligencia o por impericia, dejamos deuda porque Argentina dejó de pagar, porque el gobierno electo también le pidió”, dijo.

“Que saquen si quieren a todos mis amigos de Yacyretá”, dijo Duarte Frutos

“Yo le pido a Alliana, al vicepresidente, que sea responsable en sus opiniones, porque yo no me voy a callar. Es más, le desafío a que comparemos las administraciones 2013-2018 y 2018-2023 en logros, en objetivos, en ejecución, en apoyo social, en reivindicación obrera, salarial, en tecnología, en soberanía energética”, reclamó Duarte Frutos.

“Le desafío al vicepresidente, que habla medio amenazando, que hable y que diga su director, que explique cómo se gastó la plata en nuestra administración, no tenemos miedo a ninguna investigación y menos a la amenaza de Alliana, vicepresidente que está ahí por generosidad del pueblo colorado”, dijo.

“Que saquen a todos mis amigos de la entidad si quieren, que saquen, no hay ningún problema”, reclamó el expresidente, confesando: “Habré llevado doce a trece amigos, que son profesionales que están cumpliendo tareas, y que les echen”, reclamó Duarte Frutos.