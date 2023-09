Buscan monetizar bienes incautados del narcotráfico

En la Cámara de Senadores se trabaja en el proyecto de ley que “Que modifica y amplía los artículos 18 y 23 de la Ley N° 5876/2017, de administración de bienes incautados y comisados” del narcotráfico.

La jueza penal de garantías, Rosarito Montanía, durante la reunión, manifestó que el mayor de los problemas es la investigación patrimonial que debe ser realizada para llegar a la presunción más cercana que permita avanzar con un operativo para comisar los bienes incautados.

“Tenemos muchos casos en los cuales no se pueden probar que los inmuebles o vehículos son adquiridos como productos de un acto delictivo. Si no tenemos esa mínima presunción, si los decomisos no se hacen luego de una buena investigación patrimonial, estamos sujetos a posibles demandas”, resaltó.

Asimismo, manifestó que la intención del Poder Judicial no es objetar la venta anticipada, sino que se busca precautelar el derecho del titular registral de los bienes para no caer en perjuicios por los que el Estado tenga que responder.

Lea más: Tribunal ratifica condena de cárcel y comiso de bienes para narco Chapaló

Se necesita información completa sobre bienes de narcotraficantes

Mercedes Vera, representante de la Dirección de Registros Públicos, consideró que en todos los casos, es importante tener la información completa sobre el estado en el que se encuentra el inmueble y quien es su titular realmente, todo esto es necesario para declarar la pérdida del derecho de propiedad. Acá se trata de analizar una serie de cuestiones y legislar de acuerdo conforme al derechos de todas las partes afectadas y mirando también el derecho civil”, manifestó.

El senador Líder Amarilla (PLRA), relator de la comisión indicó que La idea es cómo se va a efectivizar esto para que pueda ser reinvertido en el combate contra el narcotráfico. Añadió que el combate de este flagelo se necesita mayor inversión, así como también para el tratamiento de los adictos, los enfermos que tenemos nuestro país.

El senador indicó que se habla también de la necesidad de una investigación patrimonial objetiva. Como una pieza clave se mencionó que la Fiscalía debería investigar bien los bienes de las personas para tener información sobre el o los propietarios, si es producto o no del narcotráfico, que investigue bien, para que llegue bien completa la información y, en base a eso, poder disponer uno de esos bienes de verdad en venta anticipada.