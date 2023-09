Senador denuncia “rajada” de casi 1.000 funcionarios del Ministerio de Desarrollo Social

El senador colorado mencionó que el jueves último, en el Ministerio de Desarrollo Social que presidía durante el gobierno de Mario Abdo Benítez se desvincularon a cerca de 950 funcionarios de todo el país, incluso a quienes ya pasaron por un proceso de desprecarización de quienes tenían una antigüedad de mas de cuatro años.

Mencionó que existe un caso de una funcionaria, en estado de gravidez que no percibe su salario hace dos meses. “Es una situación injusta e irregular”, dijo el senador quien dijo que esta situación comentó a algunas autoridades ejecutivas de otros entes.

Varela entiende que si bien los titulares de los entes tienen una atribución legal y administrativa como ordenadores de gastos, está de por medio la protección de los derechos laborales de madres con hijos lactantes, discapacitados y autismo.

“Son situaciones que se deben tener en cuenta. No puede el propio Estado a través de ningún ministerio violar la ley que el Estado mismo dispone a través del Congreso (desprecarización). Creo que es un reclamo justo”, indicó.

Un ministerio inoperativo, afirman

Varela también dijo que el ministerio está prácticamente inoperativo, si está cesando a casi 1000 funcionarios de una sola vez. “Es una preocupación enorme no sólo por los funcionarios, sino por los participantes de los diferentes programas que van a sentir esta situación. Genera una psicosis colectiva interna que es muy llamativo e insólito, porque nunca pasó, nunca se notificó de una sola vez para casi 1000 funcionarios”, dijo el senador.

Añadió que hay antecedentes y jurisprudencias en lo contencioso administrativo cuando hubo reclamo de funcionarios con más de cuatro años, siempre fueron repuestos en sus cargos. “Me preocupa y extraña esta decisiones que son muy drásticas y que no se hayan dado de forma gradual. Esto es sin precedentes e insólito”, indicó.

“Es muy difícil hablar de unidad. Me parece muy lamentable que al día siguiente de hablar de la unidad partidaria se notifique a cerca de 1000 personas que tiene todo el tinte político de persecución política. Ojalá no sea así, pero no puedo negar que efectivamente se huele a persecución política y es muy difícil así construir acuerdos y cohesión”, concluyó Varela.