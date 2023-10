Diputada denuncia agresiones previas de Yamil Esgaib y plantearía su suspensión

“Te quiero romper la boca me dijo”, relató hoy la diputada Rocío Vallejo, siendo esto algo que le habría dicho su colega Yamil Esgaib, quien otra vez es apuntado por conductas violentas contra las mujeres en el Congreso Nacional.

Según la patriaqueridista, ella denunció más de una vez esta agresión verbal que recibió por parte del diputado cartista, aunque aclaró que no tiene grabaciones o testigos. A la vez, también dijo que el colorado trata de “mentirosas” a las mujeres cuando están debatiendo o tienen alguna postura contraria a la de él.

“Las agresiones con él son constantes y es una falta de respeto; todo el tiempo es agresivo y violento. Le trata a una de mentirosa y quiere cortar los debates”, denunció.

Incluso contó que en un momento Esgaib le había dicho a la diputada que ella tiene “lindas piernas”, algo que hasta habría comentado un par de veces más y en presencia de varios otros hombres, quienes “no dijeron ni una sola palabra”.

Plantearían suspensión de Yamil Esgaib

Ante estas agresiones que recibió Vallejo, ella aseguró que le había contestado que ella “no está para estupideces” y apuntó que Esgaib es un “maleducado y ordinario”.

También argumentó que se plantearía un pedido de suspensión del diputado cartista, ya que “este señor evidentemente no está en condiciones de seguir debatiendo”.

“Con hombres no se mete; se refirió a las perras y desde en época de campaña se viene tomando conmigo. Al no arrepentirse un milímetro es una persona peligrosa cuando no se acepta lo que dice y él va a reaccionar”, concluyó.

Dónde denunciar hechos de violencia contra la mujer

Si sos víctima o tenés conocimiento de un caso de violencia contra la mujer llamá al 137 “SOS Mujer”.

Esta línea tiene cobertura nacional las 24 horas todos los días y es gratuita.

