Club Guaraní reclama a Yamil Esgaib que pague deuda

“La empresa YEM S.A., ligada al Sr. Yamil Esgaib, ocupa ilegalmente un predio que pertenece al Club Guaraní, ocasionando gravísimos daños a nuestra institución”, indica el comunicado difundido ayer.

La institución deportiva lleva años peleando en la justicia reclamando sus derechos, sin embargo, la empresa ligada al legislador (del rubro juegos de azar) hasta ahora es molestada.

“Exigimos la inmediata devolución del predio y rechazamos cualquier injerencia en la justicia de parte de gente vinculada al poder para evitar que se restituya lo que es nuestro”, agrega el escrito firmado por la comisión directiva.

Club Guaraní: empresa ligada a Yamil Esgaib debe millones por alquiler

“Estamos a casi cuatro años de un proceso judicial que son dos realmente: uno por cobro de guaraníes respecto a los alquileres y otro por desalojo, por la misma razón porque no pagan el alquiler y está ahí, yendo y viniendo, con algunas chicanas que hacen que esto se dilate a más no poder”, dijo a la 730 AM el presidente de Guaraní, Emilio Daher.

Acotó que la empresa “hace casi 4 años ellos no están pagando alquiler” y aún así sigue ocupando y debe “alrededor de G. 3.000 millones” por alquiler.