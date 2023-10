“Acceden a tierras públicas a precio de banana”, cuestiona la senadora Yolanda Paredes

- ¿Cómo descubrió ese escándalo de los “adinerados sin tierra”? Pocas veces se escucha que desde el Congreso sale algo que no sean insultos y peleas...

- La verdad es que ni yo dimensioné que era algo tan grande pero ya me hacía ruido el tema. Yo estaba leyendo y releyendo el orden del día. Un funcionario me hizo llegar un mapa del lugar de la expropiación, una de otras tantas expropiaciones y desafectaciones. En el Congreso el que no corre, vuela. Acostumbro a mirar con cuatro ojos. A partir de ahora voy a tratar de mirar con ocho ojos (ironiza). Aunque soy nueva, ya asumí el cargo con esa mentalidad...

- Expropiaciones en “Remansito”, uno se imagina gente pobre...

- Claro, carperos, gente en camisilla, zapatilla, manos callosas, niños descalzos...

- ¿Qué le llamó la atención del mapa?

- Ese mapa tenía no solo las dimensiones de los terrenos sino los nombres de los ocupantes. Había una mayoría de nombres alemanes, con una hectárea y media cada uno. Después descubrí un nombre conocido: Fernando Camacho...

- Presidente del Encuentro Nacional. Dicen que se volvió un potentado...

- Ahí yo dije: “Acá hay algo raro”. Empecé a googlear y había sido que eran personas de alto poder adquisitivo. Ahí nomás comencé a hablar con los colegas que estaban a mi alrededor. Le pregunté a Celeste (Amarilla): “¿cómo vas a votar este asunto? Fijate que son todas personas millonarias”. Le comenté a (Eduardo) Nakayama, Sergio Rojas, a Amarilla, a Noelia (Cabrera)... Después Celeste también se interesó, googleó, sus contactos le pasaron los nombres también y los antecedentes. Enseguida tomó la palabra y destapó públicamente el tema. Fue una cuestión de minutos. Colectamos información en 10, 15, 20 minutos...

- ¿Dónde exactamente está esa propiedad?

- Si uno va de Asunción a Chaco-i está a la derecha del Puente Remanso, enfrente de las pescaderías al otro lado del río. Es un lugar paradisíaco con vista espectacular de Asunción. Jamás nadie se iba a imaginar que estábamos por aprobar la expropiación a favor de invasores Vip. Apareció hasta un camarista del Poder Judicial entre los beneficiados.

- ¿Cómo se puede calificar la maniobra?

- Se nota que es un concierto de personas que actúan en connivencia, miembros del poder político, económico, judicial, gente que sabe perfectamente cómo aprovecharse de la debilidad del sistema. El pedido de expropiación va al Congreso, se estudia someramente en comisiones, pasa a plenaria donde ya nadie mira ni lee. Se aprueba a mano alzada y todo termina ahí. Si eso no se descubría, a lo mejor yo también iba a firmar expropiaciones aberrantes. Gracias a Dios que sucedió ahora.

- ¿Cuántos son en total los ocupantes?

- Son 18. Debe haber connivencia con el Ministerio de Defensa anterior, de los presidentes del Indert que sabemos son todos unos delincuentes...

- Tiene algunos condenados por corrupción...

- Hasta ahora nadie se salvó. Indudablemente el negociado con tierras es uno de los que más réditos produce. Siempre están metidos personas con gran influencia política o empresarios emparentados con ellos.

- ¿Por qué ahora?

- Porque no siempre se accede a la lista de beneficiarios y esto comenzó con una sospecha por los nombres de los beneficiarios. No había ningún “Juan González” entre ellos. Yo ya andaba exigiendo un registro de nombres en la comisión de Asuntos Agrarios y también en Departamentales. Hay que tener un censo con fotos y videos, imágenes satelitales del lugar a expropiar. Solamente así podemos visualizar si aparece una carpa, un rancho o una mansión, un club o una empresa. Evidentemente esta gente sabe exactamente la debilidad del sistema.

- Hasta (Silvio) Ovelar (presidente del Senado) reconoció que pueden haber más casos...

- Imagínese. Hizo un sincericidio. Palabras más palabras menos dijo que este tema es una Caja de Pandora y que ahí “estamos metidos todos”...

- Los políticos...

- Lo que dice es real. Esto es profundo. Acá están metidos grupos poderosisimos que se benefician de estas adjudicaciones. El tema de Corateí es parecido. Ahí hay magnates, generales, coroneles, empresarios poderosos, todos curiosamente con propiedades sobre el río, lugares privilegiados.

- No les vemos con propiedades por Caazapá ruguare o San Pedro ruguare.

- Eligen propiedades en lugares estratégicos. Justo ahora que hay una fiebre con la próxima habilitación del nuevo puente...

- Lo triste es que estamos hablando de gente acaudalada, con muy buen poder adquisitivo. Van y negocian tierras públicas a precio de banana.

- En este caso es una propiedad de las Fuerzas Armadas, del Ministerio de Defensa. Era lo único que se respetaba hasta ahora..

- Yo estoy convencida de que detrás de esta historia hay muchísimo más y la gente del Ministerio de Defensa está metida hasta la maceta. El miércoles se trata un caso llamativo más, un inmueble que forma parte del distrito de Mariscal Estigarribia. Justamente yo solicité al presidente de la Comisión de Asuntos Departamentales y Municipales, (senador cartista Basilio) Bachi Núñez, la constitución de funcionarios de la comisión del Senado en ese lugar a efectos de hacer un relevamiento responsable. Este proyecto tiene sanción ficta el 12 de octubre, y no hay más tiempo. Llamativamente es propiedad de Defensa también. Ellos nunca me hicieron llegar la lista de inmuebles que quieren dar en desafectación o expropiación. Les pedí hace como dos meses. El 21 de setiembre hice el pedido por escrito. La Fiscalía tiene que investigar el grado de responsabilidad y connivencia.

- Al ministro se lo vio en esa inspección que realizó el procurador (Marco Aurelio Gnzález) en “Remansito” esta semana..

- Con este ministro, sobre este tema, no hablé todavía. Aparentemente demuestra un interés en aclarar. Y más le vale que aclare, porque los antecedentes que tiene el Ministerio de Defensa del Gobierno anterior son nefastos. Hay demasiadas entregas de propiedades a las cuales ellos no se oponen. Es más, el nexo de Defensa con el Senado, el coronel (Robert) Gwynn, a quien le pregunté si estaban de acuerdo con la expropiación de “Remansito”, me dijo que sí. “Sí, estamos de acuerdo”, me dijo. Me dio unos motivos y me quedé con esa opinión, de que Defensa no se opone. Por eso, antes de caer en la plenaria el asunto, ya me sonaba mal este proyecto. Si yo no hubiera accedido a la lista que me pasaron en ese instante, esto se iba a aprobar como un tubo.

- ¿Quiénes son los proyectistas?

- Bachi Núñez y un tal (exdiputado cartista Edwin) Reimer. Ahora que saltó el escándalo veo el nombre de este por los medios. Por lo visto que es un personaje influyente al que hay que investigar. En ese nuevo pedido de expropiación que vamos a tratar este miércoles otra vez aparece como proyectista. Es una propiedad de mayor tamaño.

- ¿Quién es?

- Es un ex diputado del Chaco, descendiente de menonita evidentemente. Tiene varios proyectos que patrocina, en este caso con Bachi Núñez, y Bachi Núñez tiene que explicar su nivel de participación en este proyecto...

- Algunos ya piden juicio político para que pierda su investidura...

- Que pierda su investidura con la mayoría aplastante que tienen los colorados es imposible. Es perder el tiempo. Es más fácil que me echen a mí que le saquen a Bachi Núñez.

- ¿Se puede desalojar efectivamente a los ocupantes, igual que se hace con los sin tierra?

- Claro que sí. La única diferencia entre los desalojos que se hacen en el interior del país es el nivel económico de los ocupantes. El modo en que ingresan a los inmuebles es el mismo. Asientan su casa, estiran la luz, ponen un tanque de agua y están por años en esa ocupación. Los desalojos violentos solo se aplica a las personas humildes. En la mente de los que hicieron aprobar esa ley Zavala-Riera estaba en castigar la criminalidad de las invasiones campesinas. Aquí estamos hablando de millonarios. Entonces, apliquemos la ley a todos por igual, a pobres como a ricos sin distinción.

- El fiscal general Emiliano Rolón dijo que para identificar una invasión debe haber violencia o clandestinidad...

- Violencia a lo mejor no hubo pero clandestinidad sí hubo. El fiscal dice: “no, esos son ocupantes”. Cambian de inmediato la carátula. La fiscalía tiene que investigar cómo accedieron, quién les autorizó, cómo entraron. La fiscalía no puede llegar a la conclusión de que no hay invasión. Es el mismo modus operandi.

- ¿Y las mejoras? Hay mansiones, piscinas, caminos de acceso, hay franja costera. ¿Pueden retirar lo que los poseedores construyeron?

- Que hagan un juicio por cobro de mejoras. Hay que ver qué dice la Procuraduría General del Estado. ¿Quién les dio permiso para construir su mansión o el atracadero para sus yates? Si el Ministerio no les dio permiso, ellos son clandestinos. ¿Cómo van a reclamar al Estado que les indemnice por sus mejoras? En ese contexto ya hice una denuncia penal en la Fiscalía.

- Dicen que tienen documentos del Indert...

- Entonces que exhiban sus documentos. Y si tienen ¿quién les dio? Si actuaron de buena fe y tienen documentos de por medio, que exhiban. Si fueron estafados, entonces que vayan y entablen acción contra quienes les otorgaron el permiso. ¿Porqué el contribuyente les pagaría por mejoras?

- ¿No procede la usucapión?

- La ley dice: “La posesión hace título” pero el tema es que en el caso de estos ocupantes, como son tierras públicas no pueden activar la figura de la usucapión, porque por ley está prohibido. Por eso ellos quieren utilizar la figura de la desafectación y la triangulación también.

- ¿Cómo es?

- Es sencillo. Utilizan la municipalidad. Desafectan del Estado. Llevan a la Municipalidad y esta negocia a precio vil. El pecado más grave es ese. Acceden a tierras públicas a precio de banana. Por eso, insisto. La Fiscalía, en base al artículo 268 de la Constitución, tiene la obligación involucrarse para defender el patrimonio. Nos quieren distraer con un juicio político a un senador que maneja la mayoría. No señor, estamos ante un negociado grande...

- ¿Cómo quedó Cruzada Nacional después de esas fugas al partido Colorado de sus parlamentarios?

- Los que se fueron no supieron llevar adelante un compromiso que todos hicimos, porque este protagonismo que yo tengo en el Senado hubiera sido compartido por todos ellos. Nosotros vamos a hacer un trabajo distinto al de los políticos de siempre. “Así nomás luego se hizo siempre”, “así nomás son las cosas”, dicen y así todos siguen por inercia el estatu quo. Este es un sistema de Gobierno corrupto y perverso que hambrea al pueblo. Es lo que queremos cambiar..

- Es el discurso de Javier Milei en Argentina...

- Milei tiene un discurso muy parecido al de Payo (Cubas). Nosotros tenemos muchos seguidores en Argentina y la mayoría está con Milei porque sigue esa línea. Estamos hartos de este sistema, de la falta de trabajo, la falta de oportunidades, la inmoralidad de los que gobiernan. Ese estado de cosas es lo que impulsa a la población a potenciar figuras políticas que se animan y dicen: “vamos a barrer a estos que nos hambrean, vamos contra el sistema”. Recién cuando un país toca fondo la gente se da cuenta y se desespera y busca un salvador...

- ¿Qué ofrecen para el futuro inmediato?

- Hay Cruzada Nacional para rato. Estamos muy fortalecidos a pesar de las fugas que tuvimos y que consideramos son accidentes de la política. La confianza en Paraguayo Cubas y en mi trabajo siguen intactos y nos estamos preparando con todo para las municipales en nuestra línea de hacer política que es ir contra el sistema...

- ¿La unidad de la oposición es una utopía?

- Yo particularmente voy a impulsar una unión. No podemos seguir como tembiguai de los colorados, su patio trasero en el Parlamento. La oposición tiene un compromiso moral de buscar la alianza por sobre las diferencias y egoísmos personales.