Guardiacárceles piden más garantías laborales a Nicora

Solo respondió que prefiere no referirse a organización criminal alguna y que sí hay plena tranquilidad entre la población. Inmediatamente después dijo “muchas gracias” y dejó a los periodistas con las ganas de hacerle más preguntas. Eso sucedió tras la reunión que mantuvo ayer con los guardiacárceles en la sede de la mutual de Institutos Penales.

El viceministro, de esa forma, evitó confirmar si el control de la cárcel de Tacumbú está o no en manos de algún grupo criminal. En la ocasión prometió que van a agilizar el proceso para cumplir con el seguro de vida y la Ley Orgánica del Agente Penitenciario.

Aseguró que poco a poco se restablecerá el orden y admitió que los centinelas tuvieron temor para realizar sus labores tras el amotinamiento de la semana anterior.

Los guardiacárceles le plantearon su preocupación de tener que trabajar en el sitio en donde no se cuenta con garantías laborales, pidieron tener un seguro de vida y que se cumpla la Ley Orgánica del agente penitenciario desde el Ministerio de Justicia (MJ).

A pocos días de cumplirse una semana del caos y el control que tuvieron los reclusos dentro de la cárcel del barrio Tacumbú, Nicora y un equipo junto con el director verificaron las instalaciones y escucharon más reclamos de los custodios.

Nicora confirmó que hay personal cumpliendo con su tarea y que tendrán dotación completa. Resaltó que no se está negociando nada con los internos, pero que apuesta al diálogo para que no se produzcan más motines.

Comunicado de reos

Ayer los presos emitieron un comunicado en el que expresan que supuestamente no están en contra del protocolo del penal y que el motín que hicieron solo fue para “desmentir al ministro de Justicia Ángel Barchini sobre la supuesta muerte de un reo policía. Nuestros familiares se manifestarán para dejar sentada la postura de la no violencia y no agresión”.