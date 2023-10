Beto Ovelar evita opinar sobre los despidos en Itaipú y premio al libero-cartista Amarilla

“Yo no quiero opinar de lo que se debe hacer en Itaipú, por una cuestión hasta obvia”, comenzó abriendo el paraguas el presidente del Congreso, Silvio “Beto” Ovelar, haciendo alusión a que su esposa, Iris Magnolia Mendoza es directora jurídica de la binacional.

Se limitó a decir que “ahí hay gente muy meritoria, muy calificada pero también evidentemente ha habido algún tipo de desprolijidad, pero yo querría que sean ellos los que puedan dar respuesta”.

Incluso, se adelantó a la pregunta obvia que está causando mucho escozor entre colorados: mientras se producen desvinculaciones en la Binacional de personas con buen nivel académico incluso se les ubica a “hurreros” del director general de Itaipú, Justo Zacarías Irún, y se la acaba de nombrar a Nancy María Diana Amarilla Guirland, hermana del senador líbero-cartista Dionisio Amarilla.

“¿Por qué Carlos Gamarra fue el mejor defensor del fútbol paraguayo? Porque jugaba al anticipo. Ya sé que me vas a preguntar lo de Dionisio Amarilla. ¿Sus hermanas son funcionarias del Senado? No, entonces su comisionamiento es de otra institución, no me corresponde a mí”, contestó para evitar hacer la crítica.

Abdistas contra senador Dionisio Amarilla

“Dionisio Amarilla, senador cartista, cuya hermana acaba de ingresar a Itaipú, habla de un perjuicio patrimonial de casi 4 billones de guaraníes al erario público (en el gobierno de Abdo). Le pido al senador que realice la denuncia en forma personal, que no sea un mandato de sus patrones solamente”, escribió en X el diputado Daniel Centurión (ANR, FR).

Luego “disparó” contra Amarilla y Basilio “Bachi” Núñez (ANR, HC) sin mencionarle diciendo: “Al gordo come-tierras pelado, le dieron una tarea, a este gordo azul no sé que carajos le ordenaron pero seguro es contra Marito, entre ellos se entienden, bandidos y jodidos”.

