Denunciante de abuso quería parte del subsidio de Cruzada, dice Yolanda

“Es una patraña, están manipulando y hay un tinte político de por medio cuando contratan a una abogada cartista como Blanca Agûero”, sostuvo la senadora Yolanda Paredes del Partido Cruzada Nacional sobre la denuncia que saltó ayer de coacción sexual y violencia familiar contra ella y su esposo Paraguayo Cubas.

Paredes contactó con ABC AM 730 y afirma que le llama la atención como fue todo tan rápido, entre que se hace la denuncia y el llamado a declaración indagatoria. “Yo soy abogada litigante, y conozco el sistema. Estoy muy tranquila y preparo mi defensa, con testificales”, dijo.

Cree que es un plan que se fue armando por el camino. “Un detalle es que a ella (la denunciante) le andan diciendo que debe recibir parte del subsidio electoral, que para nosotros es una maldita plata”, resaltó. “Cuando no teníamos dinero, ni el perro nos ladraba”, agregó.

El dinero que corresponde a Cruzada por las elecciones generales de abril pasado en concepto de subsidio electoral ronda los 1.300.000 dólares, según la Justicia Electoral.

Paredes asegura que denunciante no tiene prueba verosímiles

La legisladora fue consultada, de hace cuánto tiempo conocen a la joven de 18 años, supuesta víctima del matrimonio Cubas-Paredes.

Explicó que solo la conoce en el ámbito laboral porque trabajó desde enero hasta abril en la campaña política, para la presidencia que buscaba Payo. “Nunca hablé de nada privado con esa chica, y tampoco lo hago con otras personas”, indicó.

“Habla de violación sistemática de 9 meses, pero hace poco que la conocemos. Qué prueba verosímil van a tener. Está siendo manipulada por personas que tengo individualizadas de mi entorno de amigos, y de políticos también”, confirmó.

Jatar Eduardo Fernández Safuán, alias “Oso”, es el nombre al que apuntó Paredes como el que supuestamente comanda esta situación porque aparentemente quiere ser presidente del PCN, para administrar el subsidio electoral.

“Quién paga para esta denuncia, no sé, a Cartes hay que preguntarle qué hace su abogada en este caso”, expresó visiblemente molesta.

No confía en fiscal general

“No es coincidencia que a las senadoras Celeste Amarilla (PLRA), Kattya González y a mi nos presenten denuncias, justo cuando intentamos tratar el caso del senador Hernán Rivas, y la creación de universidades de garaje para dar títulos”, señaló. Considera que es un mensaje claro que van por ellas. “Como no tengo hechos de corrupción, me atacan con el tema de la presunta coacción”, lamentó.

Enfatizó en que no confía en la Fiscalía, encabezada por Emiliano Rolón, porque no cambió nada después de la administración de Sandra Quiñónez, dijo. “Él es una porquería, un vende patria. Se llevaron la prueba de que se robaron las elecciones y se escondió por corrupto”, criticó.

Finalmente advirtió a los que le fabrican denuncias, a que se atajen, porque ella también tiene pruebas.

