Senado tiende a archivar proyecto que pretendía derogar el convenio con la UE

El líder de la bancada de Honor Colorado en el Senado, Basilio “Bachi” Núñez (ANR, HC), dijo que el bloque se ratificará en el rechazo del Senado a la derogación del convenio internacional. Agregó que su voto se basará en la propuesta del Ministerio de Educación, de la Niñez y de la Cancillería. “Para tratar de sintetizar ellos responden que el convenio se va a basar en nuestra Constitución y leyes y con eso ya no hay duda de que no hay ideología de género y que no se va a adoctrinar a nuestros niños”, dijo el senador para justificar la reculada de su bloque.

Con la adenda al convenio se busca modificar el plan de ley con el que en principio se pretendía derogar la Ley 6659/2000 que aprueba el convenio de la UE y el Paraguay para el Programa de Apoyo a la Educación con una donación de 38 millones de euros.

La propuesta señala que ese convenio internacional inicialmente denominado “Apoyo a la transformación del sistema educativo en Paraguay” ahora se llamará “Apoyo al fortalecimiento del sistema educativo en Paraguay”.

Buscan invertir en escritura y comunicación

La nota refiere que los recursos son invertidos en acciones que potencian el logro de los objetivos trazados en el ámbito de la política educacional, tales como estrategias de aprendizaje, escritura, comunicación, desarrollo del pensamiento lógico, matemático y de las ciencias y en otras áreas entre las que se destacan la alimentación y kits escolares, con la finalidad del mejoramiento de los aprendizajes y consecuentemente de la calidad de la educación, menciona.

Agrega que el Gobierno reafirma que todas las cláusulas y anexos del convenio serán interpretados conforme a las disposiciones de la Constitución Nacional (artículos 46, 47, 48, 50, 53, 54 y 75). El borrador agrega que en cuanto a las expresiones “igualdad entre los géneros, enfoque de género e igualdad basada en los derechos”, se ceñirán a lo establecido en el artículo 48 de la Constitución “De la igualdad de los derechos del hombre y la mujer”.

El Senado deberá reunir 23 votos para ratificarse en el rechazo.