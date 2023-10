Extorsión: “Beto” Ovelar desmiente al presidente de la República en conferencia de prensa

Silvio Ovelar, presidente del Congreso, indicó que ese estamento cuenta con autonomía para analizar lo que el Ejecutivo envía para el Presupuesto General de Gastos de la Nación. Esto, en referencia a las declaraciones de Santiago Peña, quien indicó que fue extorsionado para presentar el pedido de aumento de dieta para diputados y senadores. “Hay que analizar el contexto”, sostuvo.

Lo que dijo Santiago Peña

“Entonces viene el planteamiento de los legisladores del Partido Colorado y de la oposición, que no van a salir a hablar de esto”, refirió.

Agregó que le dijeron: “¿Sabe qué, Presidente? Vamos a hacer algo: no vamos a tocar el Presupuesto, pero acá va a tener que absorber una medida que es impopular y que todos los legisladores quieren pero no se animan a decir. Nosotros hace 10 años que no tenemos reajuste salarial”.

“Es que es una extorsión”, enfatizó Santiago Peña en un programa de entrevista en el medio cartista el domingo.

Honor Colorado “apoyará” a Peña

No solo el senador Silvio “Beto” Ovelar salió al paso de las declaraciones de Santiago Peña, este lunes, para desmentirlo.

Desde la bancada de Honor Colorado, anuncian que no acompañarán el aumento salarial a los legisladores.

“Cerramos este capítulo y apoyamos al presidente Peña” dijo el senador Antonio Barrios, a la 650 AM.

De esta manera, el equipo político del Presidente de la República sale a desmentirlo públicamente, ante sus acusaciones de ser extorsionado por parlamentarios, para presentar el aumentazo.

Cabe recordar que el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), solicitó a la Comisión Bicameral de Presupuesto del Congreso que incluya en el proyecto de Presupuesto General de la Nación (PGN) 2024 un aumento salarial de G. 5.000.000 para los senadores y diputados.

Fuerza Republicana se desmarca

Por su parte, la bancada de Fuerza Republicana del Partido Colorado, a través del diputado Carlos Núñez Salinas, se desmarca de la extorsión que Santiago Peña asegura haber sufrido.

“La bancada en ningún momento ha solicitado al Poder Ejecutivo y tampoco al Poder Legislativo el aumento salarial. Esta noticia que nos ha llegado que el Poder Ejecutivo ha manifestado que hubo una extorsión, nosotros manifestamos que en ningún momento hemos manifestado ni condicionado a ningún órgano del Estado ni a ninguna persona el tratamiento del PGN a cambio de ningún beneficio personales ni sectoriales” manifiesta a través de un video.

Agrega que tampoco acompañarán el aumento salarial para los funcionario públicos “en este momento donde país necesita poder invertir en material social y poder centrar sus esfuerzos en la construcción de oportunidades”.

Finalmente indica que la bancada colorada siempre acompañará los proyectos que beneficien al bien común y al pueblo paraguayo.