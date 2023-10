Tras desistir del aumentazo a legisladores, ahora piden hacer lo mismo con ministros

A través de su cuenta oficial de la red social X, el senador colorado Colym Soroka celebró la decisión del movimiento de su partido Honor Colorado, de no acompañar la adenda presentada que darían aumentazos de salarios para los legisladores.

“#PGN2024 Celebro que Honor Colorado lea el momento que atraviesa el país. Aunque me parece que, siguiendo la línea de austeridad y aumento CERO, es imposible aprobar a “libro cerrado” porque aumentaría el salario a ministros y el Ejecutivo. Adelanto mi posición al respecto”, escribió el legislador en su cuenta de X.

El lider del movimiento Honor Colorado y presidente de la Asociación Nacional Republicana (ANR), Horacio Cartes, emitió un comunicado en el que indica que “Honor Colorado decide no acompañar el proyecto de aumento salarial a congresistas”.

Santiago Peña denunció extorsión de legisladores para aumentos

En el programa televisivo “Cara o Cruz” de Unicanal, conducido por Jorge Torres y Eduardo “Pipo” Dios Kostianovsky, anoche, el presidente Santiago Peña admitió haber sido víctima de una “extorsión” por parte de legisladores colorados y de la oposición en relación al pedido de aumento de la dieta para los congresistas.

“Le pedimos a la Comisión Bicameral que no modifiquen. Este es un presupuesto que está ajustado con alambres e hilos que -si empezás a mover- se desarma esto; entonces, empiezan a hablar: ‘Vamos a reprogramar, a tocar los intereses de la deuda pública, a reasignar US$ 100 millones’ y yo les digo que no hay espacio para eso”, dijo Peña.

“Entonces, viene el planteamiento de los legisladores del Partido Colorado y de la oposición, que no van a salir a hablar de esto, pero que me dicen: ‘¿Sabés qué, Presidente? Nosotros no vamos a tocar el presupuesto, pero acá usted tiene que absorber una medida que es impopular y que todos los legisladores queremos y nadie se anima a decir: nosotros hace 10 años que no tenemos ningún ajuste salarial’. ¿Es impopular? Es súper impopular”, agregó.

Uno de los conductores del programa le cuestionó que se trata de una medida extorsiva por parte de los legisladores. Respondió: “Es una extorsión... Es una extorsión. El Ejecutivo presenta un presupuesto y el Congreso tiene la decisión de modificarlo”.

Presidentes de ambas cámaras desmintieron a Santiago Peña

El senador colorado cartista y presidente del Congreso, Silvio “Beto” Ovelar, salió al paso de las declaraciones del Presidente de la República, pidiendo que se analice el contexto, desmintiendo de esta manera a Santiago Peña.

Desde la bancada de Honor Colorado anunciaron que no acompañarán el aumento salarial a los legisladores. “Cerramos este capítulo y apoyamos al presidente Peña”, dijo el senador Antonio Barrios a la 650 AM.

A través de sus redes sociales, el presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre, anunció que la mesa directiva de la Cámara Baja solicitó a Santiago Peña el retiro de la adenda del aumento salarial a parlamentarios.

Fuerza Republicana y oposición se desmarcan

Por su parte, la bancada de Fuerza Republicana del Partido Colorado, a través del diputado Carlos Núñez Salinas, se desmarcó de la extorsión que Santiago Peña asegura haber sufrido.

También expresaron que no acompañarán el proyecto de ley de aumentos salariales para los legisladores, rechazando cualquier tipo de condicionamiento a cambio de beneficios personales o sectoriales.

Por su parte, las bancadas de la oposición también expresaron su postura de no acompañar el proyecto de ley que establece los aumentazos para los legisladores, como el rechazo a cualquier condicionamiento o extorsión a un poder del Estado.