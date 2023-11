Masivo aumento salarial en Petropar con la llegada de Eddie Jara al ente

Aunque no prosperó el intento de aumento de sueldo para los congresistas, hay otras instituciones del Estado que no escatiman recursos cuando se trata de elevar los salarios. Petróleos Paraguayos (Petropar), con la administración de Eddie Jara, es uno de los organismos que no pierde el tiempo y ya son muchos los funcionarios que “ya están mejor”, rápidamente con el nuevo Gobierno.

De acuerdo con el portal de la Secretaría de la Función Pública (SFP), entre agosto y septiembre último fueron dados llamativos aumentos de salario a funcionarios permanentes de Petropar e incluso a personas que habían ido comisionadas a otras instituciones volvieron al ente con jugosos salarios.

Uno de los que ya está mejor con Eddie Jara es Jorge Alfredo Dick, conocido sindicalista de Petropar. De acuerdo con la SFP hasta agosto tenía un salario de poco más de G. 20.000.000, sin embargo desde septiembre su salario se disparó a casi G. 30.000.000.

Vanessa Ivonne Iribas Girala hasta julio tenía un salario de G. 15.775.926 en Petropar, pero consiguió un comisionamiento al Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa) y su salario se disparó por encima de G. 20.000.000. Con la administración de Eddie Jara volvió a Petropar con el cargo de directora y con un sueldo de G. 27.616.766. En este caso el incremento hace referencia al cargo como directora comercial que ocupa en estos momentos.

Cecilia María Benzo Benítez es otra funcionaria que ya está mejor, con un nuevo aumento de casi G. 5.000.000 desde septiembre. Es importante remarcar que en el 2016, con el Gobierno de Horacio Cartes, recibió un meteórico incremento salarial de G. 3.879.381, pasó a percibir G. 17.054.734.

También tuvo un alza en su salario el gerente de mantenimiento, Hugo Derlis Leguizamón Ruiz, cuyo sueldo ya supera los G. 26.000.000 desde septiembre. Anteriormente ganaba poco más de G. 19.000.000, de acuerdo con la SFP.

José Ramiro Barboza Franco, quien figura como gerente de enlace corporativo también ya está mejor. Con la anterior administración ganaba G. 18.836.363 pero desde septiembre pasó a percibir G. 25.343.699.

El nuevo auditor interno de la petrolera estatal, Ronald Saguier Ávalos, también registra una suba importante en su salario desde septiembre, con una remuneración de G. 28.988.531. Hasta agosto figuraba con un sueldo de G. 15.819.884.

Francisco Javier Borquez Rolón también aparece en el listado de personas con aumento en su remuneración. De G. 23.000.000 pasó a ganar más de G. 30.000.000.

Buen salario para soldadores

Históricamente Petropar es una de la entidades que mejor “paga” a sus funcionarios. De acuerdo con el portal de la SFP, Pío Gualberto González Morel figura como soldador de la gasolinera estatal con un salario de G. 11.639.712. Hugo Arnaldo Ayala Arguello es otro soldador de Petropar, con un salario de G. 17.748.252.

Hizo despidos para bajar precio

Desde que asumió como presidente de Petropar, Eddie Jara hizo muchos nombramientos que costarán millones al Estado paraguayo, pese a que anunció con “bombos y platillos” despidos masivos para bajar el precio de los combustibles. Esta situación sucede en Petropar mientras otros sectores, como el de los médicos, deben concursar para recibir un aumento de G. 32.000.