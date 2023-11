Plantean rechazo “inmediato” a plan de habilitar impuestazos de Nenecho

Diputados capitalinos tanto opositores como incluso colorados expresaron su repudio a la intención de dar “superpoderes” recaudatorios al intendente capitalino, mediante un proyecto de ley que plantea un nuevo “régimen tributario y de otros recursos para la Municipalidad de Asunción”, presentado por el diputado suplente -que asumió apenas por un mes-, Julio “Bollo” González (ANR, HC), que además es secretario privado de la Municipalidad de Asunción, a cargo del cartista “Nenecho” Rodríguez (ANR, HC).

“Como Rocío Vallejo, yo me voy a oponer cuando se trate en comisión y pediré el tratamiento rápido a fin de que sea rechazado cuanto antes”, indicó la diputada capitalina por el Partido Patria Querida (PPQ).

La misma remarcó que es impensable siquiera considerar darle “superpoderes” al intendente “Nenecho” Rodríguez con la ineficiente gestión que lleva, visible no solo en el estado deplorable de calles y otros espacios públicos, sino también en los índices de endeudamiento y el alto nivel de gastos corrientes, principalmente para sostener a operadores políticos.

“La gente está cansada de aportar y lo único que vemos es aumento de funcionarios, aumentos de sueldos, aumento de esto y no vemos inversión en la ciudad y no tenemos respuesta”, cuestionó Vallejo, que además destacó la sospecha que genera que constantemente se intente beneficiar dudosamente a esta jefatura comunal.

“Realmente, es insostenible, imagínense un municipio que está con un montón de deudas, todo el tiempo está pidiendo nuevas líneas (de crédito) para endeudarse más, no tenemos claro cuanto es lo que debe la municipalidad de Asunción y pretender darle superpoderes en este sentido. No. Basta de superpoderes”, insistió.

A fin de lograr el rechazo, temiendo que haya algún tipo de acuerdo de mayorías para favorecer a Nenecho, pidió a lo asuncenos levantar la voz y manifestarse ante este nuevo intento de “meterle la mano en el bolsillo”.

“Hay que poner a conocimiento de toda la ciudadanía, que es la directamente afectada por la ineficiencia y va a ser la afectada en su bolsillo de llegar a aprobarse este proyecto”, insistió la legisladora.

“Ignoran” a ciudadanos

Por su parte, el también diputado capitalino, Mauricio Espínola (ANR, Fuerza Republicana) reaccionó cuestionando que ni siquiera se haya intentado consultar al menos a la ciudadanía antes de plantear cuestiones como estas, que golpean directamente al bolsillo.

“Si la Municipalidad está detrás ¿no puede organizar una reunión con el Gobierno y abrir la discusión a la ciudadanía, dado que son de la misma fuerza política (que se jacta todo el tiempo de la “coordinación”?, cuestionó Espínola a través de su cuenta en la red social X.

El mismo hizo alusión no solo a que el planteamiento es arbitrario, sino también a que el gobierno de Santiago Peña había prometido en campaña no subir impuestos, algo ignorado por el intendente que es de su mismo signo político.

Centurión expresa repudio absoluto a dar “superpoder”

El diputado capitalino Daniel Centurión (ANR, Fuerza Republicana) adelantó su “rechazo absoluto” y que abogará ante sus colegas, para archivar el proyecto de ley que pretende establecer un nuevo “régimen tributario y de otros recursos para la Municipalidad de Asunción”, que en síntesis, otorgaría “superpoderes” recaudatorios al intendente capitalino Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR, HC)

“Yo ya les anticipo mi rechazo absoluto y como asunceno, mañana (hoy) tenemos reunión de bancada (de Fuerza Republicana) y voy a transmitir mi posición, que espero que y me acompañen”, indicó Centurión sobre el proyecto de ley ley presentado por el secretario privado de Nenecho, Julio “Bollo” González (ANR, HC), durante el corto plazo que asumió como diputado en reemplazo de Yamil Esgaib (ANR, HC).

Centurión enfatizó que la gestión de su correligionario “Nenecho” Rodríguez deja mucho que desear y por ello da hasta vergüenza que se planteen impuestazos en contra de los asuncenos.

“A mi me apena realmente, porque pareciese que hacemos todo mal y el intendente representa a mi partido, yo trabajé después de haber perdido las internas y lo único que le pedí a Nenecho fue la transparencia de su gestión y esto no coopera y no colabora”, lamentó.

Acotó que “todo lo que tenga que ver con aumento de impuestos de ninguna manera es aceptable”, ya que no existe ninguna confianza de los asunceno hacia el uso correcto de estos recursos por parte del Ejecutivo municipal y por ello no acompañará este planteamiento pretendiendo que “a puertas cerradas y de un plumazo el intendente tenga la potestad y la atribución de simplemente aumentar esos tributos”.