Video: cartistas dejan sin quorum sesión en Diputados y gritan a opositores “a trabajar”

Los diputados Raúl Benítez y Johanna Ortega decidieron abandonar la sala de sesiones luego de esperar a sus colegas de Honor Colorado por más de una hora, ya que los mismos se ausentaron masivamente, dejando sin quorum la sesión.

“Es una sesión más que nos dejan sin quorum, la bancada de Honor Colorado no vino, entonces ante semejante ausencia creo que ya fue, son las 10:20 no hay quorum, es una falta de respeto, no es más simpático. O avisen nomás todo lo que se decidió, total tienen los votos para no tener quorum, hace ratísimo estamos ya, a las 09:00 era la convocatoria”, dijo el diputado del Partido Encuentro Nacional en un video.

Lea más: Diputados postergarían proyecto de reforma penitenciaria

A raíz de la reacción de los opositores por el desplante de la bancada de Honor Colorado, la líder del movimiento en la Cámara Baja, Rocio Abed, gritó “a trabajar” a los opositores que se retiraron, refiriendo que “se les paga un sueldo” que deben honrar.

Falta de respeto a votantes

Por su parte, Johanna Ortega denunció en su cuenta de X la falta de respeto por parte de Honor Colorado a los votantes, siendo que todos representan a las personas que les votaron para que ocupen un lugar en el legislativo y realicen las tareas legislativas.

Lea más: Parlamentarios de origen chaqueño: ¿qué hicieron hasta ahora por su comunidad?

“09:30 faltaban 3 para tener quorum. 10:20 nos retiramos con @Raulben, cansados de esta falta de respeto (no hacia nosotros) hacia las personas que nos pusieron acá para representarlas. La responsabilidad del quorum es de la bancada oficialista que cuenta con 43 miembros. BASTA”, indicó la diputada en su cuenta de X.