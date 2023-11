Aguilera allana su vuelta al cartismo a cambio de “obras”

El diputado y miembro del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) en representación de la Cámara Baja, Alejandro Aguilera (ANR), dijo no tener problema en considerarse cartista, pero que supuestamente aún no tomó esa decisión. No obstante, afirmó que supuestamente pasar de carpa no implicará subordinarse completamente a Honor Colorado y sobre todo en su rol en el JEM.