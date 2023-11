Bachi Núñez justificó su posición de eliminación del Ministerio de la Mujer, pero reconoció desconocer su labor

Basilio “Bachi” Núñez habló esta mañana con respecto a sus declaraciones en la última sesión del Senado, en la que dijo que el Ministerio de la Mujer “probablemente tenga que desaparecer”, alegando que, según él, no tiene una función específica desde su creación.

“Lo único que benefició es a todos los que pasaron por ahí para ubicarles a todos sus operadores políticos”, dijo el senador, que hizo este planteamiento frente a un pedido de ampliación presupuestaria para el ministerio.

El senador volvió a reclamar que se explique en qué se utilizaría el dinero (G. 2.000 millones) que se estaba solicitando. “Y después ya nos estaban culpando de ser cómplices de feminicidios, entonces yo dije: ‘No me siento responsable de un feminicidio’, yo no me siento responsable de haber nacido hombre y, parafraseando a Milei, yo no tengo la culpa de tener órgano masculino”, dijo el senador.

Núñez señaló además que todos somos iguales ante la ley y que a este ritmo “hay proyectos de creación del ministerio del adulto mayor; tenemos de la Juventud, tenemos de la Niñez y Adolescencia, tenemos de los indígenas”, dijo, agregando que sin embargo estos sectores no están siendo atendidos.

Bachi Núñez: hay gente que recibe dinero en nombre de las mujeres

El senador habló en particular de Ciudad Mujer, señalando que fue una creación del gobierno de Horacio Cartes y que durante el de Mario Abdo se entregó dinero a una pareja de excandidatos -sin especificar nombres-. “Cuánto dinero ya se recibió a nombre de las mujeres. Cuánto dinero ya se recibió a nombre de la violencia política contra el feminicidio. ¿Y qué resultado tenemos? Va aumentando”, señaló.

Núñez agregó que debería buscarse la raíz del problema. “El problema somos nosotros, los hombres, en el machismo que tenemos. Tenemos que ir a las escuelas a educar, en los colegios, pero no más recursos a tambor batiente”, argumentó.

Núñez señaló su postura en contra de que esos G. 2.000 millones se utilicen para honorarios profesionales, para contrato de abogados o de jornaleros, “que al final no sé a quién beneficia”, agregó.

Admitió no conocer a fondo el trabajo del ministerio

A pesar de eso, Núñez señaló que a partir de esta situación se interiorizaría sobre el trabajo del Ministerio de la Mujer. “Voy a investigar los tres periodos últimos, qué efectividad tuvo, cuánto presupuesto tuvo, y yo creo que para la próxima semana podríamos hablar otra vez”, argumentó.

“Cuántos funcionarios se contrataron, porque creo que una ministra fue destituida en el periodo anterior, y pudo ser nuestro periodo también. Yo no pude hablar con la ministra. Esto es algo conceptual, esto que estoy hablando es con una posibilidad de poder achicar el Estado. Yo no estoy en contra de los abogados, las abogadas o médicos que hacen una contención, de los que verdaderamente están trabajando en el Ministerio de la Mujer”, concluyó.

