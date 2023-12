Superintendencia de jubilaciones: diputado califica de estafa proyecto cartista

El diputado Guillermo Rodríguez agregó que el cartismo y sus satélites del Senado buscan presentar como una panacea de la economía el proyecto de Superintendencia de jubilaciones y lo que en realidad será es un sistema lucrativo de carácter privado para despojar a los jubilados del dinero que aportaron por 30 años o más.

“Esos jubilados no tienen paz, no pueden disfrutar tranquilos de su jubilación y deben volver a la calle a defender lo que es suyo, porque ahora el cartismo presenta ese proyecto como una panacea de la economía. Nos piden que creamos en ellos, pero el gobierno nacional no hizo méritos para que la gente pueda entregarle el fruto de su trabajo. Ese dinero es de ellos, aparte de ser inconstitucional el proyecto de ley es una estafa, no es otra cosa de un sistema lucrativo de carácter privado”, dijo el diputado esteño.

El diputado Guillermo Rodríguez detalló que los proyectista pretenden anular el único artículo que establece que el IPS no puede prestar dinero al Estado.

Instan a “rebeldía ciudadana” ante ley de superintendencia

“Los mismos nombres, los mismos que en los últimos 15 años han generado las falencias en el IPS son los que se esconden en las consejerías y en la dirección del IPS. Son esas mismas personas a quienes quieren que les confíen su dinero”, lamentó Rodríguez.

El parlamentario indicó que se debe buscar los mecanismos jurídicos para evitar que el cartismo y sus satélites metan mano a los fondos jubilatorios e instó a la rebeldía ciudadana.

“Si permitimos eso, van a disponer de todos y cada uno de los bienes del IPS y va terminar siendo utilizado en las campañas políticas y los enfermos y jubilados se va a quedar sin nada”, advirtió el legislador.

Instó a los docentes, médicos, enfermeros, policías y militares a unirse con los jubilados en las marchas.