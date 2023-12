COP28: delegación paraguaya incluye al hijo de Peña, un piloto y otros llamativos nombres

El pasado 1 de diciembre el presidente Santiago Peña dio un discurso en Dubái en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, llamada también COP28. En la misma enfatizó que no se puede postergar el desarrollo por exigencias unilaterales.

La cumbre aún sigue y para ello el Gobierno destinó a una gran cantidad de personas como integrantes de la delegación paraguaya ante la COP28.

La Dirección de Comunicaciones de la Presidencia de la República indicó los que oficialmente son parte de la delegación del Poder Ejecutivo y que están en el Decreto 748. Figuran Rubén Ramírez Lezcano, canciller Nacional; Lea Giménez, jefa de Gabinete ministerial; Carlos Fernández Valdovinos, ministro de Economía y Finanzas; Claudia Centurión, ministra de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC); Javier Jiménez, ministro de Industria y Comercio; Rolando de Barros, ministro del Ambiente y Desarrollo Sostenible.

Con ellos estuvieron también el director de Itaipú Justo Zacarías; José María González Ávila, director general del Ceremonial del Estado; Cristina Goralewski, titular del Instituto Forestal Nacional (Infona) y Óscar Armando Sostoa Martínez, jefe de Seguridad de Peña.

Se fue también el hijo de Peña, pero por su cuenta, según Presidencia

Sin embargo, también se fue a Dubái para acompañar a su padre Gonzalo Peña Ocampos, hijo del presidente Peña. Según reportes oficiales, Gonzalo pagó los pasajes de su bolsillo, no con recursos del Estado.

La exsenadora Desirée Masi, del Partido Democrático Progresista (PDP), difundió la lista de los participantes de la COP28.

En esa planilla aparece el hijo de Peña. Lo llamativo es que en una parte en la casilla de su nombre dice: “choose not to disclose”, que traducido significa: “elige no revelar”. En tanto, en las casillas de los demás nombres de paraguayos que estuvieron dice: “Invitado de la nominación”, pero en inglés.

Además la planilla señala que Gonzalo llegó a la cumbre como miembro de la Presidencia de la República, pero él no figura en la lista oficial del Decreto 748.

Otros aparecen como parte de grupo del MIC

También en base al posteo de Masi, surgen tres nombres, uno de ellos es conocido por su carrera deportiva y según este documento, para el Ministerio de Industria y Comercio es embajador Marca País. Se trata del corredor de Fórmula 2, el paraguayo Joshua Duerksen.

Desde prensa del MIC explicaron a ABC Color que la presencia del deportista es por su importancia como representante del deporte paraguayo internacional. La cartera estatal asegura que solo le cubrió el viático durante nueve días en las que Duerksen acompañó a empresarios y al Gobierno en reuniones con empresarios.

La otra aclaración es que Paraguay pretende ser proveedor de biocombustibles, y por eso lo tienen a Duerksen en estos encuentros.

Las otras personas que están junto a Duerksen y que también están en la nómina del MIC son: Jerome Charles Hasler, CEO and Chief Of Staff UPL; y Jaldev Rajnlkant Shroof cuyo cargo es CEO fundador UPL. Junto a Duerksen, estos dos últimos también figuran que son del grupo de Paraguay. La multinacional de origen indú UPL está en la vestimenta deportiva de Joshua, por lo que sería sponsor del corredor, en base a la foto que se sacó junto a Peña.

El MIC aclaró que tanto Hasler como Rajnklkant Shroof pagaron sus pasajes y estadía por su propia cuenta y no el Ministerio. Resaltaron que figuraron en la nómina del MIC porque siguen de cerca las acciones de Paraguay en este tipo de actividades sobre el clima.

Bertoni no estuvo según la UGP

En el caso del exministro Santiago Bertoni, el presidente de la Unión de Gremios de la Producción, Héctor Cristaldo, desmintió que haya estado en la COP28 como asesor de la UGP.