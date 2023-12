Ley de jubilaciones: Latorre afirma que Ejecutivo no pidió aplazar tratamiento

El presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre, aseguró que no recibió ningún pedido del Poder Ejecutivo de no tratar hoy el proyecto de ley para crear la Superintendencia de Jubilaciones y Pensiones. Negó que el ministro Enrique Riera se haya comunicado con él, tal como afirmó el titular del Interior ayer al indicar que no recomendó el tratamiento debido al ambiente caldeado.

“Vamos a ver qué se da en el pleno. Existen herramientas en el pleno”, indicó, pero señaló que no se presentó ninguna nota oficial para llevar a cabo una sesión extraordinaria con ese punto en el orden del día.

Aseguró además que no existe el mandato imperativo, por lo cual no recibieron órdenes con respecto al tratamiento de este proyecto de ley. Pese a las reiteradas consultas, negó haber tenido una conversación con el Ejecutivo en la cual le hayan recomendado no estudiar el texto en una sesión extraordinaria de hoy.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El PLRA decidió dejar la sesión sin quorum

Por su parte, el diputado Carlos Fernández señaló que el directorio del Partido Liberal decidió no dar quorum a la sesión de hoy luego de concluir que todavía hay 4 puntos cuestionables dentro del proyecto de ley que busca regular las cajas jubilatorias.

“Entiendo que los 22 liberales estamos en la misma línea. Respetamos la decisión partidaria y respetamos a los ciudadanos”, enfatizó para luego agregar que si algún legislador del PLRA da quorum indica que apoya la aprobación de la ley.

El comunicado del PLRA emitió un comunicado indicando que están junto al pueblo en la defensa de los derechos e intereses de los aportantes y jubilados, repudiando el “manejo antidemocrático” llevado adelante por el Gobierno.

Repudian además la represión policial como respuesta a las protestas legítimas. Finalmente, ante la ausencia de un amplio debate, el Comité recomendó no prestarse a la aprobación de ley.