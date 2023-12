Ley de Superintendencia: centrales obreras dicen que no decaerán en su lucha

Tras culminar la reunión de centrales obreras, Adolfo Villalba, del Sindicato de Trabajadores de la ANDE, fungió de vocero y aseguró que no toman la aprobación de la ley de superintendencia de jubilaciones como una derrota, y sienten como una victoria haber logrado tambalear la aplanadora cartista. Dijo no estar decepcionado, pues de todos modos no esperaban nada del Gobierno de Santiago Peña.