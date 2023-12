Superintendencia de Pensiones y Jubilaciones: cartistas aprobarían el proyecto, dice Centurión

Esta miércoles, el cartismo liquidaría el expediente de la aprobación del proyecto de Superintendencia de Pensiones y Jubilaciones, aseguró en conversación con ABC Cardinal el diputado Dany Centurión, colorado disidente, quien afirmó que los cartistas están decididos.

“De manera soberbia, petulante. Ellos pues creen que porque tienen la mayoría coyuntural, porque eso siempre pasa al inicio de un gobierno, ya pueden atropellar todo”, señaló el diputado, que confesó que sus colegas oficialistas le confirmaron que hoy estarían aprobando el proyecto.

Centurión señaló que la sesión que ya se está desarrollando de la Comisión de Presupuesto, de la que participa el ministro de Economía, Carlos Fernández Valdovinos, sería el preámbulo de este tratamiento.

Dany Centurión: “No le tengo miedo a la gente, le tengo respeto”

“Me dicen: ‘No le vayas a tener miedo a la gente’, y yo no le tengo miedo a la gente, yo le respeto a la gente, le respeto a esa ciudadanía que me votó, yo soy su representante y se merece esa ciudadanía por lo menos la información sobre un proyecto de ley fundamental que afecta a una franja hasta si se quiere vulnerable, que nosotros tengamos que aprobar a tambor batiente, sin analizar artículo por artículo”, remarcó Centurión.

El diputado remarcó que los que hoy se manifiestan no están en contra de la Superintendencia. “Lo que dicen los detractores es ‘los fondos de los jubilados no se tocan’, y cuántos artículos del proyecto son los que están en duda, son como cuatro o cinco, trabajemos en esos artículos por lo menos ocho días, hagamos una audiencia calendarizada, démosle participación, de aquí al martes, incluido sábado y domingo”, dijo a sus colegas.