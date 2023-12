Oficialmente, Paraguay ya puede exportar carne a Estados Unidos: lo que dijo el embajador Marc Ostfield

No debe diagnosticarse fiebre aftosa en la región exportadora en los 12 meses anteriores.

La carne debe provenir de bovinos u ovinos de instalaciones donde la fiebre aftosa no ha estado presente durante la vida de ningún bovino y ovino sacrificado para la exportación de carne a los Estados Unidos.

La carne debe componerse únicamente de partes de bovino o de ovino que, según la práctica habitual, forman parte del cadáver del animal que se coloca en un refrigerador para su maduración después del sacrificio y antes de la extracción de huesos, coágulos de sangre o tejido linfoide. Las partes de bovinos y ovinos que no pueden importarse incluyen todas las partes de la cabeza, pies, joroba, pezuñas y órganos internos.

Las mediciones del pH deben tomarse en la mitad de ambos músculos longissimus dorsi. Cualquier canal cuyo pH no alcance menos de 6,0 puede dejarse madurar 24 horas adicionales y volver a analizarse y, si la canal aún no ha alcanzado un pH inferior a 6,0 después de 48 horas, la carne del canal puede no ser exportado a los Estados Unidos.