Caudal de denuncias contra empresa constructora por supuesta estafa

El sueño de la primera vivienda o el departamento propio se convirtió en una verdadera pesadilla para varios clientes de la empresa Hupi Constructora SA, cuyo principal responsable es Carlos Gilberto Rebollo. Así al menos se evidencia a partir de la decena de denuncias que surgió en los últimos meses contra la mencionada compañía.

Varios de los afectados relataron sus peripecias desde que optaron por uno de los proyectos habitacionales de esa compañía.

Joel Frutos, uno de los denunciantes, aseguró que hace tiempo reclama alguna explicación sobre su proyecto adquirido. Se trata del supuesto complejo de departamentos Las Residentas, que debía erigirse en la ciudad de Fernando de la Mora.

El afectado señaló que la situación se volvió mucho más compleja luego de que la constructora cerrara sus oficinas, la página web oficial haya sido dado de baja y los que eran vendedores les señalan que ya renunciaron a la empresa, dejando a los clientes a la deriva.

“En muchos casos, hicimos ya entregas por esos departamentos y hoy estamos en una situación en la que no sabemos para dónde ir”, dijo Frutos, quien confirmó que el principal responsable es Carlos Rebollo, y aseguró que se encuentra con paradero desconocido.

Lea más: Fundan Cámara de la Primera Vivienda

“En su momento tratamos de comunicarnos con él porque esto salió al inicio como rumor, particularmente yo me fui a sus oficinas, cuando todavía estaba funcionando, y tratamos de tener una reunión con él. Fue imposible, no daba reuniones inclusive con su gente interna. Entonces empezamos a sospechar más, hasta que nos enteramos de que no estaba cumpliendo con sus proveedores, inclusive con sus funcionarios”, señaló Frutos.

Múltiples reclamos a Hupi

El denunciante expresó que hay varios afectados por esta situación, no solamente los que adquirieron las propiedades, algunos a través de bancos, otros que quisieron hacer una inversión, especialmente en el proyecto denominado Las Residentas.

Frutos señaló que además hay empresas proveedoras de servicios que también se quedaron sin poder cobrar: “En la oficina escuché que muchos proveedores venían a exigir su pago y no había respuesta, o sea que la situación estaba mal”, declaró.

El denunciante dijo que al menos en el proyecto de Las Residentas están conformando grupos de WhatsApp para mantenerse en comunicación. Frutos señaló que extraoficialmente, por parte de exfuncionarios de la empresa, saben que en ese proyecto en particular, el 50% de las propiedades ya se habían vendido.

“Estamos hablando de un proyecto de 180 unidades en su totalidad, o sea, que son muchísimas las víctimas de la compra de este proyecto, así como también son muchísimas las víctimas que en algún momento hicieron algún tipo de trabajo para otro proyecto de la misma constructora”, añadió.

Cuestionada calidad de trabajos de empresa Hupi

El denunciante señaló además que tienen contacto con otros afectados que denuncian que la calidad de los trabajos entregados no condice con lo que se prometía. Incluso en redes sociales hay relatos sobre algunas viviendas con varios inconvenientes, por ejemplo, en el condominio Yeruti de la ciudad de Luque.

“La calidad de lo que terminaban entregando era pésima. Utilizaban material de no muy buena calidad o mano de obra de no muy buena calidad”, aseguró. Añadió que ya escuchó muchas quejas de que no tienen buena terminación las casas.

“Nos achicamos como empresa”

El representante legal de Hupi Constructora SA, Carlos Gilberto Rebollo, aseguró que siguen trabajando como empresa e incluso las obras ya iniciadas están en plena ejecución. “Varias obras se quedaron con aliados, con empresas que firmamos alianzas. Ninguna obra está parada. Todas las obras continúan en construcción”, señaló.

Indicó que esta situación se dio luego de un ajuste en la estructura de la compañía porque se quedó muy grande.

“Entonces varias obras tuvimos que pasarle a nuestros aliados para continuar las obras. Nuestra estructura se achicó, nos achicamos como empresa y en ese paso nos cerraron la oficina. Ahora estamos online, pero estamos viendo para esta semana para reactivar la oficina. Nos cerraron la oficina, el que nos alquila nos cerró la oficina y estamos renegociando con ellos para que nos reabran esta semana. Seguimos nosotros trabajando” (sic), aseguró.

Al consultársele el motivo de esa reestructuración, Rebollo respondió que se les agrandó mucho. “Eran muchas obras, muchos frentes y muchos aliados, entonces, decidimos, algunas obras se quedan con nosotros y nos achicamos para poder hacer frente y entregar todas las unidades” (sic).

Lea más: Caso Mocipar: Fiscalía tiene 6 meses más para finalizar investigación a Dany Durand

Al insistírsele si eso no significaba que la empresa no tenía la capacidad contestó que la demanda de la primera vivienda en nuestro país es demasiado grande. “Entonces lo que se lanzaba se vendía, como el cliente no iba a pagar nada, iba a pagar cuando se mude recién, la demanda era muy grande, entonces vinieron muchos proyectos juntos. Crecimos muy rápido”, señaló.

Negó que la compañía este en proceso de declararse en quiebra. “Por el contrario tenemos bastante inversión y están obras que tienen que salir. Tenemos más de 20 terrenos para ‘Che róga porã’ (proyecto hasta ahora solo anunciado por el Gobierno de Santiago Peña). Tenemos bastante frente todavía. Ni pensar en declarar la quiebra de la empresa” (sic), expresó.

Con relación a las denuncias sobre obras en pésimas condiciones, aseguró que la compañía tiene un área de asistencia técnica que se encarga del cuidado.

Otra SA es dueña

Registros comerciales a los que tuvo acceso nuestro diario y sujetos a actualizaciones revelan que la empresa Hupi Constructora SA se constituyó el 20 de noviembre de 2017. Como accionistas originales aparecen Heta Participaciones SA y Carlos Gilberto Rebollo Peralta.

Su capital inicial era de G. 100 millones. El 19 de setiembre de 2022 el capital social aumentó a G. 3.900 millones.

Los registros revelan, además, que la firma tiene al menos una decena de reclamos judiciales de pagos como también inhabilitación para operar cuentas corrientes.

Asimismo, arrastra millonarias deudas impagas con diferentes entidades bancarias y empresas de distintos rubros.

El representante legal de Hupi aparece en fotografías con el presidente Santiago Peña y el diputado cartista Carlos Núñez. Al respecto, Rebollo afirmó que no conoce al mandatario y nunca participó de una reunión con él.