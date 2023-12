Si hay docentes mediocres es “gracias a la mediocridad que ellos produjeron”, dicen sindicalistas

Luego de las declaraciones del presidente del Congreso Nacional Silvio Beto Ovelar, quien dijo que su hijo merece el cargo que le otorgaron en la Cámara de Diputados porque estudió en un “colegio top” y no viene “de una escuela del interior, con profesores probablemente mediocres”, varios sectores de la sociedad salieron a repudiar sus dichos.

El vocero de la Unión Nacional de Educadores - Sindicato Nacional, Rafael Resquín, señaló que las expresiones fueron “una falta de respeto a la ciudadanía mayoritariamente pobre que estudia en colegios públicos”.

Resaltó que “el 80 % de los niños y adolescentes en edad escolar estudian en escuelas que están empobrecidas por causa de estos miserables que se empotran en el poder, de la mano de una oligarquía política y económica que desmerecidamente está dirigiendo nuestro país”.

Añadió que los estudios del hijo de Beto Ovelar fueron realizados “gracias a más de G. 150 millones que en su familia entra del dinero público, sin hacer gran cosa por el país”.

“Realmente siento por su hijo, porque para él debe ser una vergüenza que su padre se manifieste de esta manera, porque no necesita estar de la mano de su papá ni en una entidad estatal trabajando si es que no necesita. Esto es la demostración más fidedigna de la soberbia convertida en nepotismo”, lamentó el sindicalista docente.

“Nuestros alumnos fueron denigrados”

Calificó los dichos del congresista Ovelar como “una burla hacia el pueblo”, y dijo que como docentes no se tienten indignados, sino “lastimados, pero por nuestros alumnos que fueron denigrados por las palabras de este senador”.

“Ellos sacrificadamente están estudiando y los docentes son mediocres gracias la mediocridad de docentes que ellos produjeron. Si hay docentes mediocres es porque este estado tiene políticos de su calaña. Por eso hay alumnos de segunda categoría”, reconoció el gremialista.

Por otro lado, Rafael Resquín criticó que siendo presidente del Congreso se manifieste de esa forma “denigrando a campesinos, como si fuera que él no es campesino”.

Creen que debe pedir disculpas

“Ojalá tenga la entereza de pedir disculpas públicas al pueblo paraguayo. No porque nosotros necesitemos. Si le sobra una pequeña pizca de ética tiene que hacerlo por iniciativa pública”, manifestó Resquín.

Recordemos que este miércoles, el senador colorado cartista Silvio “Beto” Ovelar, presidente del Congreso, defendió el nombramiento de su hijo como “asistente” en la Cámara de Diputados, diciendo que tiene ventajas por la condición económica de la familia y “porque tuvo un colegio bueno, top, comparado con algún chico que venga de una escuela del interior, con profesores probablemente mediocres”. Dijo que sus colegas del cartismo contrataron a su hijo sin que él lo supiera.

“Humilló al sector docente”

Por su parte, Silvio Piris, de la Federación de Educadores del Paraguay (FEP), opinó que fueron desacertadas las expresiones de “nada menos el presidente del Congreso de nuestra nación, humillando al sector docente y a los jóvenes del interior”.

“Muchos de los estudiantes son brillantes en escuelas públicas sin tener infraestructura y apoyo sobresalen. Son becados en el exterior incluso”, sostuvo Piris.

El sindicalista del sector educativo dijo que le gustaría que el hijo de Silvio Ovelar sea evaluado “para ver si tiene los conocimientos que el padre le atribuye”.

“Si es tan brillante, ¿por qué lo nombra a dedo?”

Más ofuscado aún, Piris expresó: “por qué carajo le nombra a su hijo usando sus influencias si es que es tan brillante, por qué lo nombra a dedo para un cargo público. Podría presentarse en un concurso público y demostrar esos conocimientos”. “No estoy diciendo que no los tenga, pero mientras no tengamos una evaluación no podemos asegurar que sea así”, enfatizó el dirigente gremial.

Piris recordó que un estudiante egresado de un “colegio top”, tampoco es garantía para que sea poseedor de todos los conocimientos. Por otro lado, estudiar en un colegio público no es sinónimo de ser mediocre. “Todo depende de la predisposición del docente y también del alumno”.

“Que deje de justificar lo injustificable”

Además, responsabilizó a Beto Ovelar del escaso presupuesto que tenemos en educación.

“Le recuerdo a este señor que hace 20 años está como senador y en tres o cuatro oportunidades fue presidente de la Comisión de Presupuesto, así como de la Bicameral. Las veces que fuimos a hacer lobby con él para darle un mejor presupuesto a la educación, siempre tuvimos una negativa de su parte”, rememoró Silvio Piris.

Por otro lado, le pidió que deje de “justificar lo injustificable”.

“Él quiere justificar el uso indebido de influencias echándole la culpa al docente”, finalizó el docente.