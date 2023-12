Pérdida de investidura: cartismo defiende inconstitucional autoblindaje en el Senado

Basilio “Bachi” Núñez, líder de la bancada cartista en el Senado, defendió esta mañana el autoblindaje que se dieron en la última sesión del año con la modificación del reglamento interno de la Cámara, elevando a mayoría absoluta de dos tercios la requerida para la pérdida de investidura de los senadores.

“Fue una iniciativa de varios colegas, nosotros acompañamos. Yo adelantaba que mi postura como diputado fue siempre la de no solamente reglamentar, esto tiene que salir por ley. Para que los electos y proclamados tengan la tranquilidad que no solamente una mayoría simple, por el humor de esa mayoría, se te saque del Senado”.

Núñez no descartó que los diputados tomen la misma medida, negando que sea un autoblindaje. “Es lo correcto, es también lo que está en la parte comentada de nuestra Constitución, no lo establecido en lo redactado”, dijo, reconociendo que la letra de la Constitución no establece la necesidad de mayoría calificada.

“Creemos que suspender por dos tercios y después por una mayoría simple sacar y muchos de los colegas senadores del periodo anterior dicen estar arrepentidos de lo que hicieron”, agregó.

Pérdida de investidura: la mayoría por encima de la Constitución

Al ser consultado sobre la inconstitucionalidad de la modificación, recurrió a la respuesta de que fue lo decidido por la mayoría, “entonces hay que respetar”.

Núñez aprovechó para reclamar que “no se dejó jurar a electos y proclamados mientras que algunos sectores se erigían como los que interpretan la Constitución, entonces ahora nosotros interpretamos de manera diferente”, aseveró.

Agregó que cree que lo más conveniente es que esto quede establecido por ley y que es conveniente para la minoría opositora “que siempre deja sin quorum las sesiones”.