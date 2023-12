Repudian posible aumento de “censura” en Diputados

El diputado Valdez sostuvo que si bien el actual presidente de la Cámara Baja, Raúl Latorre (ANR, HC), ha demostrado una actitud “democrática y diplomática” flexibilizando el reglamento para permitir el debate, también en la Cámara se observa una mayoría que busca restringirlo, y por ello esperan que el próximo periodo no se intente censura a los legisladores con la excusa de aplicar el reglamento.

“Considero que pese a que el reglamento así lo establece (una intervención por tema), se va a dar cierta flexibilidad porque es importante el debate e intercambio de pensamientos, la defensa de los proyectos que se presentan”, consideró Valdez.

Durante la última sesión de Diputados, el presidente de la Cámara Baja advirtió que el próximo periodo haría cumplir el reglamento interno, limitando a una intervención por legislador en cada tema, algo que es sumamente contradictorio con la esencia misma del rol básico de legislador, que es debatir, y sobre todo en Cámara Baja, donde ya de por sí se limitó mucho la discusión de los temas.

No obstante, falta ver si Latorre logra el rekutu, y si no, si el sucesor también toma esta disposición. No obstante, Valdez recordó que incluso ahora ya se limita mucho el debate apelando a cierre de debate o de lista de oradores, por lo que apeló a la mayoría oficialista que ahora domina la Cámara Baja, para que les permitan cumplir su rol constitucional.

“Por eso tenemos una posición fuerte cuando se presenta cierre de debate, cierre de lista de oradores, siempre estamos pidiendo que de esa forma no se limite, que no se utilice una mayoría coyuntural para poder limitar la participación de los colegas”, recordó Valdez.

El diputado liberal sostuvo que mucho dependerá también de las negociaciones de la mesa directiva el próximo año y cómo se mantenga la mayoría que ahora tiene el oficialismo, que con tres bancadas coloradas alineadas, posee mayoría propia (42 en total) que hace que puedan imponerse generalmente en las votaciones y tengan ventaja para definir a las autoridades de la Cámara en el próximo periodo.