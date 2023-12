Santi Peña dice estar “orgulloso” del impacto de operativos contra crimen organizado

En un acto en la Policía, el presidente Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, y autoridades del Ministerio de Justicia (MJ) entregaron la condecoración “Honor al valor” a comisarios generales y oficiales superiores por sus labores en los operativos Veneratio y Dakovo contra el crimen organizado.

Peña dijo estar orgulloso del resultado de estos procedimientos porque generan un “efecto contagio” en los funcionarios y agentes que deben ejercer un control contra el crimen organizado.

“Me siento orgulloso de las luchas que hemos enfrentado, pero todavía más orgulloso del impacto que esto está teniendo, porque el éxito de una sociedad ciertamente es una conducta de una sociedad en su conjunto; claramente buscamos los ejemplos, el acto de coraje de un oficial o de una jueza, para generar lo que se conoce como el efecto contagio o efecto manada”, dijo.

Estado no puede estar sometido por el crimen organizado, dice Peña

El mandatario agregó que “vale la pena” la lucha contra el crimen organizado. Además, resaltó que el Estado no puede ser sometido por aquellos que están fuera de la ley.

“Nuestra lucha está compuesta de grandes y pequeñas batallas, de actos de coraje. Hace meses tomamos la decisión en la que dijimos que el Estado no puede estar sometido por aquellos que decidieron caminar por fuera de la ley”, dijo.

“Antes de asumir le dije a Barchini si estaba dispuesto a luchar contra el crimen organizado, porque yo me rehúso a tener miedo de una persona que está privada de su libertad. Me rehúso y no voy a vivir en un Paraguay donde quienes elegimos caminar al lado de la ley tenemos miedo de los que eligieron hacerlo fuera de la ley”, agregó.

Destacó también los procedimientos ejecutados en zona de la Estación de Buses de Asunción (EBA) contra la explotación infantil y en la Galería San Miguel del Mercado 4 contra la venta de celulares de dudosa procedencia.

Entregaron armas de Dakovo a Policía

Riera también destacó la labor de los agentes policiales y militares que intervinieron en el operativo Veneratio y permitieron desarticular el clan Rotela en Tacumbú.

Asimismo, resaltó el actuar de la jueza Lici Sánchez, quien emitió la orden judicial para la incautación de las más de 2.000 armas en el marco del operativo Dakovo, que fueron entregadas esta mañana a la Policía.