Dionisio Amarilla dice que “falta reunir correligionarios” con el presidente del PLRA y “ponerle una bomba”

Hoy se dio a conocer un escrito realizado por el exdiputado y actual senador Dionisio Amarilla en un grupo de WhatsApp titulado “Directorio Purete” y ahí el liberal contesta un documento con varias firmas alegando lo siguiente: “Que mal estamos. Cuando fuimos poder llenamos a nuestras mujeres en cargos de cónsules e hidroeléctricas y ahora nos rasgamos las vestiduras (sic)”.

Seguidamente, dice que “se pueden ir a la recontra híper mil puta los que ahora guau se muestran con una moral asquerosamente cargada de hipocresía (sic)”.

Asimismo, en lo que pareciera una amenaza, alega que “falta reunirlos a estos correligionarios firmantes con Hugo Fleitas en una pieza y ponerle una bomba y descansamos de lacayos de la prensa (sic)”.

Finalmente, expresa: “A este ritmo pronto aparecerá un valiente como el de Ucrania y arreglará a su manera esto (sic)”, en lo que podría ser una referencia al caso de un concejal ucraniano que tiró granadas en una reunión municipal e hirió a más de 25 personas.

Respuesta del presidente del PLRA a “amenaza” de Amarilla

Ante su mención directa, ABC Color consultó al presidente del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), Hugo Fleitas, sobre este escrito y el político confirmó la veracidad de su contenido y también sostuvo que el número corresponde al senador Dionisio Amarilla.

“Fue ayer respondiendo al mensaje que envió otro miembro del directorio sobre la postura en contra del nepotismo. Esto es algo que no corresponde; es una amenaza pero no tiene significado porque estaremos firmes en la línea que ha decidido la oposición y no con los senadores entreguistas al Gobierno”, detalló.

En referencia a presentar una denuncia sobre esta “amenaza”, Fleitas se limitó a decir que primero evaluará el caso con los asesores jurídicos del partido, aunque sí insistió en que Amarilla debe ser expulsado del PLRA.

“El contexto es que él (Dionisio Amarilla) y otros tres senadores están entregados al Gobierno; ya tiene dos denuncias ante el Tribunal de Conducta y todos los que acompañaron los proyectos inconstitucionales del Gobierno tienen que ser sancionados y expulsados del partido”, finalizó.

