Senad: Peña condecora a agentes de Ignis y Dakovo y asegura que lucha recién se inicia

Santiago Peña condecoró esta mañana a los agentes paraguayos y brasileños que participaron de los recientes operativos contra el crimen organizado Dakovo e Ignis, asegurando que la lucha recién comienza.

Señaló que, sin dudas, este tipo de operaciones exitosas le dan visibilidad al trabajo, pero que son las pequeñas acciones del día a día, las que no se ven, “los pequeños actos de coraje”, los que determinan la grandeza de la nación.

“Nada genera mayor satisfacción en un funcionario público que ver a un superior actuar con patriotismo, que ver a un superior valorar el trabajo honesto y tesonero de un funcionario de menor rango”, remarcó.

Peña señaló que, como presidente, siente la responsabilidad “de la mirada que tiene el funcionario que evalúa su conducta” y en particular la de los agentes sobre los superiores. “¿Va a valorar el trabajo honesto y tesonero o le va a pedir al funcionario que mire para otro lado ante un hecho irregular o delictivo?, preguntó.

Crimen organizado: el espejo de Ecuador

El Presidente puso como ejemplo el caso de Ecuador, envuelto en una guerra contra los grupos de crimen organizado, principalmente narcotráfico, y señaló que genera gran preocupación en la región.

“Eso no ocurre de la noche a la mañana, esa es una seguidilla de años de autoridades y de gobiernos que decidieron mirar al costado. De pensar que un hecho delictivo no es un problema, que un grupo criminal que crece no va a poner en riesgo a una nación, y pone en riesgo a una nación”, dijo.

Señaló que el costo para revertir una situación como esa es altísimo. Agradeció por ese motivo al equipo de seguridad de su gobierno y a los agentes del Ministerio Público que comparten la visión.

Lucha contra el crimen organizado recién comienza

Peña hizo énfasis en que no existe desarrollo si no hay orden y eso se logra mostrando fortaleza desde el Estado, atendiendo a que estos grupos buscan a los países más débiles para instalarse.

“Nosotros tenemos que saber que nuestro trabajo no terminó con el operativo Dakovo, no terminó con el operativo Veneratio ni con Ignis. Apenas está comenzando, porque el crimen organizado va a venir con más fuerza para querer enfrentar a las fuerzas del orden. Esto no se acaba acá”, dijo.

Igualmente, subrayó que tanto el Estado como la sociedad deben organizarse para seguir con la lucha contra el narcotráfico.