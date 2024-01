Escraches en el Congreso contra escandalosos casos de “nepobabies”

Un pequeño grupo de integrantes de la denominada Comisión Escrache intentó ingresar esta mañana al edificio del Congreso Nacional, pero fueron sacados por los guardias, ante el intento de escrachar a los legisladores responsables de los escandalosos casos de nepotismo denunciados por ABC en los últimos tiempos.

Los escrachadores señalaron como intolerable el hecho de que jóvenes hijos de parlamentarios que apenas concluyeron el colegio estén ganando los elevados sueldos que son denunciados, mientras profesionales de la salud, por ejemplo, están sin empleo en este momento y se ven obligados a migrar para buscar un mejor futuro.

“Ya no se puede permitir, no podemos permitir, nos están jugando. Los médicos también se convocan, también hacen escraches porque no están cobrando sus sueldos. Hay gente profesional que no cobra su sueldo”, reclamó una de las ciudadanas indignadas.

Agregó que mientras tanto el pueblo tiene que sobrevivir con el escaso salario que ya no le alcanza. “Las cosas están carísimas, ese cien mil que tenés no te dura”, dijo. “Mientras ellos están ganando el dinero de nuestra plata”, señaló la ciudadana, que se identificó como Mariela Cuandú.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: “Merezco estar acá”, afirma yerno del diputado Arévalo sobre su nombramiento

“Es una falta de respeto a la ciudadanía”, reclaman

Otro ciudadano, identificado como Rodrigo Piatti, señaló que lo que está pasando es una falta de respeto a la ciudadanía y que como Comisión Escrache estarán insistiendo con este mecanismo, pese a que actualmente son pocos los que continúan con esta forma de protesta.

Lea más: Nakayama: sillas y computadoras “de oro” eran “ruido innecesario” que distraía de casos de nepotismo

“No tenemos miedo de que nos metan presos, de que digan que no les podemos escrachar”, aseguró. “Le están metiendo a un pendejo que acaba de terminar su colegio, que acaba de cumplir 19 años y está ganando nueve millones y medio”, reclamó.

La indignación, señalaron, no tiene límites. “Está el hijo, la hija, el sobrino, la sobrina, ahora ya hay nepocuñados, hay nepoamantes, todo hay acá. La única forma de que le vamos a parar a esta gente es con los escraches”, reiteró.

Los escrachadores invitaron a la ciudadanía a manifestarse cuando vean a alguno de los responsables de estos casos de nepotismo. “Pónganse las pilas, escráchenles y háganle pasar vergüenza”, invitaron. “Están disfrazando el nepotismo con cargos de confianza. Está prostituido este Poder Legislativo, esto es una joda, es un circo, una vergüenza”, dijo, invitando a la sociedad a una manifestación para romper con el modelo prebendario.