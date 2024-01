“Merezco estar acá”, afirma yerno del diputado Arévalo sobre su nombramiento

Los parlamentarios siguen ubicando a su parentela dentro del Congreso y hoy se dio a conocer que Juan Ignacio Doldán Ortigoza (23) ingresó a la Cámara de Diputados para trabajar directamente con su suegro, el diputado colorado cartista y presidente del JEM, Orlando Arévalo.

En su defensa, dijo que desde hace cuatro años trabaja como secretario privado de Arévalo y por ello se merece ese cargo de asistente, “no solo porque sea novio de su hija”. Argumentó que no pidió ser contratado y que fueron el presidente Raúl Latorre y los funcionarios de Recursos Humanos quienes le dieron la “oportunidad” a finales del año pasado y hoy ya figura como nombrado.

Consultado sobre si no considera que cometen nepotismo, respondió que “es un tema muy amplio” y que los funcionarios de Recursos Humanos podrían aclarar eso. “Yo soy un estudiante en formación nomás (...) Me llamaron, me dijeron que estaba este lugar disponible. No pasé por concurso”, manifestó.

Doldán Ortigoza descartó toda posibilidad de presentar su renuncia. “Voy a seguir trabajando porque me merezco estar acá, soy una persona que se esforzó mucho en estos años, política y privadamente, con el diputado Arévalo”, respondió.

Estudió con su suegra

Doldán figura como docente técnico tras haber estudiado en el Instituto de Formación Docente Santa Teresita. Coincidentemente, esa academia pertenece a su suegra y está ubicada en la ciudad de Juan León Mallorquín.

“Yo iba hasta Juan León Mallorquín todos los sábados, me facilitaba mucho porque tengo familiares allá, entonces después iba a Ciudad del Este a trabajar con mi tía en una tienda”, argumentó sobre por qué decidió estudiar en una ciudad tan alejada de su residencia.

Además, el joven confirmó que su anterior empleo era en la Municipalidad de Lambaré, donde es concejala su suegra, Graciela Carolina González. Al respecto, afirmó que ingresó a esa institución antes de que la madre de su novia fuera edil.

El funcionario se negó a revelar su salario y pidió solicitar el dato a través del acceso a la información pública.