Estacionamiento tarifado: Contraloría analiza tres puntos que podrían derivar en rescisión con Parxin

El Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (Mitic) brinda soporte técnico a la Municipalidad de Asunción sobre la usabilidad de la aplicación lanzada por el consorcio Parxin para el estacionamiento tarifado, ante las fallas que esta presenta.

El titular de la Contraloría General de la República (CGR), Camilo Benítez, cuestionó que el Mitic esté realizando una operación sobre el servicio que está a cargo de Parxin. “No sé si está dentro de la fiscalización especial o quizás ameritaría otra fiscalización, porque no entiendo por qué el Mitic debe ocuparse de una cuestión que la empresa privada se comprometió a brindar. No conozco, pero me hace mucho ruido”, dijo.

Lea más: Estacionamiento tarifado: Mitic prepara informe sobre fallas en la app de Parxin

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Mencionó que prevén solicitar informe al Ministerio de Tecnologías para verificar dicho soporte a la Comuna. “Hay que solicitar el informe de forma inmediata, porque no me parece regular que Mitic desarrolle un servicio que debe estar a cargo de una empresa (Parxin) que cobra un canon”, mencionó.

El titular del Mitic, Gustavo Villate, había negado a ABC que estén brindando un asesoramiento al consorcio y señaló que lo que elaborarán es un informe técnico sobre las fallas de la aplicación.

Estacionamiento tarifado: ¿Contraloría recomendaría rescisión de contrato?

Benítez, asimismo, comentó que la CGR está analizando actualmente tres puntos que podrían derivar en la rescisión de contrato: si la empresa tiene experiencia requerida en el pliego de bases y condiciones, si hay “vicio de nulidad” en la aplicación del horario nocturno que -según denuncia- no se contempla en la licitación y, por último, si hay incumplimiento de contrato.

Con relación a la supuesta falta de experiencia, no descartó investigar si Parxin incumplió la ley de concesiones tras la denuncia de que supuestamente se desprendió del consorcio una firma que explotaba el servicio en Israel.

“Hay que ver qué tipo de experiencia exigía el pliego de bases y condiciones y si es que estas nuevas empresas en su historial tienen esas experiencias que, según medios de comunicación, no. Tenemos que ver lo que dice el pliego, si exigía eso y, en base a ello, dar el dictamen”, dijo.

Lea más: Estacionamiento tarifado: aún no se dan presupuestos para rescindir contrato con Parxin, alega la Municipalidad de Asunción

Agregó que prevén concluir el informe sobre las investigaciones el próximo mes. En ese sentido, indicó que dependen de que la Comuna remita la documentación requerida, cuyo plazo -precisó- concluiría la próxima semana.