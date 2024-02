Intendente de Caapucú asegura que es un “perseguido político”

“Esos que se quejan porque nos transfieren los recursos solo buscan poner trabas, mucho todavía van a llorar. Después de tres años llegaron los recursos porque solucionamos la rendición de cuentas y nos atacan por recibir recursos”, dijo el intendente Penayo.

Un sector de concejales colorados y liberales desde el 2022 viene denunciando al jefe comunal por la falta de transparencia en la gestión municipal, pidieron incluso que la CGR inicie una auditoría de gestión, pero nunca fueron escuchados.

Gustavo Penayo consiguió que la CGR acepte cono justificativo de rendición de cuentas una denuncia de extravío de chequera para no justificar qué hizo con los recursos recibidos durante el 2021 y con eso consiguió que le otorguen las constancias de rendición de cuentas, todas según consta en el portal de datos abiertos del ente contralor lo hizo “sin movimiento”.

Esta maniobra administrativa es lo que los ediles cuestionaron. Los ediles lamentaron también que el jefe comunal esté impulsando la construcción de un polideportivo, pero que hasta la fecha no comenzó el proceso licitatorio para la merienda escolar y así garantizar el alimento para los niños desde el primer día de clases.

“Tenemos que trabajar para el polideportivo. Estamos ya en la parte administrativa para que pueda pasar el tema de documentación porque ahí nos van a trabar de nuevo estos concejales resentidos que no trabajan y no ayudan. Si son autoridades por qué no salen a trabajar por el pueblo”, dijo.