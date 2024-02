Atropellaran con “Hambre cero”, creen

“Este proyecto tiene muchas cosas que trabajar aún. Yo me temo que ellos van a meter, si no ahora -porque están teniendo problemas con los intendentes y gobernadores- van a hacerlo al comienzo del año (legislativo) como es su estilo, que es atropellar. Una vez que cierren las mayorías, esto ya no tiene discusión”, dijo la senadora Kattya González (Partido Encuentro Nacional) sobre las presuntas intenciones del oficialismo (colorado y sus satélites) de tratar pronto el proyecto de ley del Ejecutivo denominado “Hambre cero”.