Nueva reculada de Peña: 80% del Fonacide irá al Fonae y 20% a intendentes

El proyecto de ley “Hambre Cero”, del Gobierno de Santiago Peña, continúa como estaba previsto originalmente, con la variación de que el 20% de los fondos del Fonacide serán transferidos a los municipios, explicó la vocera de la Presidencia de la República, Paula Carro.

“Se extingue lo que conocemos como Fonacide, y se crea el Fondo Nacional de Alimentación Escolar, el Fonae, permanece el mismo mecanismo de administración y de gestión del almuerzo escolar que ya se estableció en el proyecto de ley a cargo del Ministerio de Desarrollo Social (MDS) en algunos territorios, la comuna de Asunción, la gobernación de Presidente Hayes y la Gobernación de Central, en los demás territorios, a cargo de las gobernaciones”, precisó.

Agregó que los mecanismos de control permanecen invariables y se agregan otros, como los controles concurrentes de la Contraloría General de la República, el control del propio del Consejo Nacional de Alimentación Escolar, el máximo órgano de gobernanza que constituye la ley, y los controles por parte de la ciudadanía para los cuales se están preparando plataformas de denuncias.

“Hambre Cero”: 80% de Fonacide para el Fonae y el 20% a municipios

Carro explicó que la microplanificación va a ser un proceso que va se coordinará entre los tres niveles de gobierno: el gobierno central, los gobiernos departamentales y los gobiernos municipales.

“Los royalties no van a formar parte de la composición del Fonae porque, de hecho, tenían una participación muy pequeña, el Fonae se va a componer en ese marco del 80% de los recursos que hoy conocemos como de Fonacide y de los recursos del tesoro que ya están previstos para el almuerzo escolar, estamos hablando de unos US$ 239 millones del Fonacide para el siguiente ejercicio y US$ 28 millones de recursos del tesoro”, indicó.

Agregó que todo lo que es almuerzo escolar va a ser gestionado bajo la gobernanza que establece la nueva ley y que el compromiso realizado por parte del Presidente de la República fue que los municipios ya no van a administrar los programas de almuerzo escolar, solamente se van a ocupar de la infraestructura.

Ley de Fonacide establecía 25% a gobiernos descentralizados

Sin embargo, un detalle importante es que la propia ley que establece la creación del Fonacide establece que el 25% de los fondos serán transferidos a los gobiernos departamentales y locales.

“Artículo 3°.- Los recursos del FONACIDE serán distribuidos de la siguiente manera: a) 28% (veintiocho por ciento) al Tesoro Nacional para programas y proyectos de infraestructura; b) 30% (treinta por ciento) al Fondo para la Excelencia de la Educación e Investigación; c) 25% (veinticinco por ciento) a los Gobiernos Departamentales y Municipales; d) 7% (siete por ciento) para la capitalización de la Agencia Financiera de Desarrollo (AFD); y, e) 10% (diez por ciento) para el Fondo Nacional para la Salud”, dicta la ley.