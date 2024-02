“La ANR golpea y se abren las puertas”, arenga Cartes, advirtiendo incluso a los “ministerio’i”

“Presenten las listas de problemas, los espero en la Asociación Nacional Republicana y les prometo que vamos a salir a trabajar juntos (...). Me pongo al lado de cada uno de ustedes, porque hay que reconocer que el Partido tiene fuerza. El partido abre puertas. Ese ministerio’i... el ministro no quiere abrir tanto... El Partido Colorado golpea las puertas y se abren las puertas”, dijo ayer Horacio Cartes, en una acto ante dirigentes de Itapúa en compañía del presidente Santiago Peña y el vicepresidente Pedro Alliana.

Si bien tras esta clara demostración de fuerza, Cartes intentó dar la apariencia de que el presidente Peña es quien tiene la voz de mando en este gobierno. El propio mandatario se ocupó de aclarar que pretende gobernar de la mano del presidente del Partido.

“Eso (es) lo que hoy queremos: que esta presidencia de la República (él mismo), que esta presidencia del Partido Colorado (Cartes), marquen un hito nuevo en la historia del coloradismo -mi querido Horacio (Cartes)-, empuñando la doctrina del Partido para el beneficio de todos los paraguayos”, dijo Peña.

“Mi querido Horacio, yo desde el gobierno te digo que nos sentimos apoyados y tengo un sentimiento de gratitud por el apoyo a la labor de unir a la familia”, acotó el presidente de la República.

En otro momento, Cartes apuntó que se refiere al vicepresidente Pedro Alliana como “presidente” no en desmedro de Peña, sino porque se le quedó el mote por la gestión previa que hizo “Mangui” al frente de la ANR.

“La gente saca… porque lo llamo de presidente a Pedro Alliana y es cierto, le llamo porque en el Partido era mi presidente y se me quedó el mote de presidente, me dejaste la vara muy alta pero por suerte él me acompaña para que hagamos una gran gestión”, sostuvo HC.

Santiago Peña promete cargos

En parte de su discurso, el presidente de la República, Santiago Peña, también reconoció que los cargos que han repartido hasta ahora no alcanzan para todos los que trabajaron en la campaña, y por ello se disculpó.

“Personalmente, con el compañero Pedro (Alliana) nunca hemos querido usar el cargo de presidente de la República como un garrote político para nadie”, comenzó justificándose.

Remarcó que si bien prometieron gobernar “sin odio, sin rencor, pero con mucha memoria”, los cargos aún no han alcanzado a todos sus operadores que le dieron la victoria.

“Mucha dirigencia, que así como nosotros luchaba para llegar (al poder), hoy quiere tener los espacios en el gobierno y somos conscientes que no hemos sido capaces de honrar a toda esa dirigencia que ha trabajado para llegar al gobierno”, dijo Peña, pero se comprometió a seguir “trabajando” para cumplir la promesa.

Alliana por su parte se dedicó a culpar a la prensa por las críticas que reciben en función de gobierno.

“Más allá de algunas críticas que pueden venir de algunos medios de comunicación, que lo único que buscan es desacreditar a este gobierno, lo único que buscaron es la caída del Partido Colorado”, a su criterio, el “único que puede traer beneficio para todos los paraguayos es el Partido Colorado”.