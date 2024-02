Soroka dice que apoyaría la expulsión de Dionisio Amarilla

Según el presidente de la Comisión Permanente del Congreso Nacional, Colym Soroka (ANR), la exsenadora Kattya González perdió su investidura luego de caer “de la mano de sus propios aliados”, pero, pese a haber expresado esta idea reiteradas veces, no la profundizó.

De igual manera, aseguró que su voto a favor de la expulsión de su excolega fue una “decisión propia” argumentada porque supuestamente González “todo el día insulta”.

“Yo esperaba que se defienda y que diga que era bola; pero ella cae de la mano de sus aliados y no de Colym Soroka. Cuando ya estaban los votos, yo decidí votar, y no es porque busque el apoyo del cartismo”, reiteró.

Asimismo, sostuvo que la senadora “con 13 votos ya se iba”, por la presencia en plenaria en el Senado cuando se trató su pérdida de investidura.

Soroka sobre la presidencia y el caso Dionisio Amarilla

Por otra parte, también aseguró que no se postulará a la presidencia de la Cámara de Senadores e incluso consideró que no tendría apoyo “por mi razonamiento en estos últimos tiempos”.

“No quiero ser y no me voy a candidatar a la presidencia del Senado; acá hay que tomar decisiones muy fuertes. La nueva mesa directiva va a tener la obligación de solucionar el tema de los funcionarios sin temblar”, agregó.

También sostuvo que con la pérdida de investidura de Kattya González ahora “va a venir una oleada” de casos similares e incluso confirmó que apoyaría la expulsión de Dionisio Amarilla si se presenta el libelo acusatorio y el caso es “la misma cosa” que el de la exsenadora, ya que no hacerlo sería “incoherente”.

“Ahora, después de la salida de Kattya, no hay forma de atajar las pérdidas de investidura”, finalizó.

