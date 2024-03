Cartismo rompe promesa con disidentes y elige a Bachi Núñez como Presidente del Senado

El cartismo utilizó ayer su mayoría para convocar a una sesión extraordinaria y aprobar la modificación del artículo 11 del reglamento interno de la Cámara Alta, en el que se establece que la elección de la mesa directiva se realizará en sesión preparatoria del mes de junio.

La aplanadora cartista se constituyó en comisión y aprobó que del 2 de marzo al 30 de junio de cada año se podrá convocar a una sesión preparatoria para elegir a las autoridades del Senado. Violentaron el espíritu del reglamento interno que establece el procedimiento legislativo.

Los senadores no sólo adelantaron el plazo para la elección de la mesa directiva del Senado, sino que eliminaron el texto en el que se establecía que “la Mesa Directiva deberá estar integrada cuando menos por una mujer”.

Senadores del Bloque Democrático pidieron sin éxito levantar la sesión por el escándalo de la supuesta conversación entre el abogado de Horacio Cartes, Pedro Ovelar, y el fiscal Aldo Cantero. Al no tener respuestas se retiraron de la sala de sesiones.

El cartismo ya había aprobado en el periodo pasado la modificación del reglamento de Diputados, para adelantar la elección, cuando Basilio Núñez era líder de bancada. El titular del Senado, Silvio “Beto” Ovelar (ANR, HC), cuya gestión concluye el 30 de junio evidenció su molestia por el adelantamiento de la elección de autoridades.

Sin embargo, dijo que la mayoría de sus colegas entendieron que adelantar el proceso electoral “era lo más conveniente” y que tenían números holgados.

Desconocen promesa de Peña con los colorados disidentes

Tanto Ovelar como Núñez dijeron desconocer la promesa de Santiago Peña para que la presidencia recaiga en la disidencia colorada. La senadora Lilian Samaniego (ANR, Independiente) había mencionado en reiteradas oportunidades sobre el compromiso y pese a ello su bloque votó por Núñez.

El senador cartista fue electo por 31 votos de cartistas, entre ellos dos neocartistas Norma Aquino alias “Yamy Nal” y Patrick Kemper, además del voto de Orlando Penner (PPQ), cuyo partido le había instruido no apoyar a Bachi.

Sorprendió la votación de cuatro liberales: Líder Amarilla y José “Pakova” Ledesma lo hicieron a favor de los propuestos; Ever Villalba y Sergio Rojas se abstuvieron, pese a que el Bloque Democrático decidió retirarse de la sala en una sesión anterior.

La mesa directiva que asumirá funciones el 1° de julio del 2024 al 30 de junio del 2025 estará conformada por: Basilio “Bachi” Núñez, elegido como presidente; Ramón Retamozo (ANR) electo como vicepresidente 1°, mientras que la vice 2da. recae en el expulsado liberal Dionisio Amarilla, todos cuestionados durante su vida política.

Retamozo, fue electo por 28 votos y asumirá la vicepresidencia 1ra en representación de la bancada en la que se encuentra el senador Óscar “Cachito” Salomón. El bloque de Lilian quedó fuera de la negociación.

Exopositores electos como secretarios

Amarilla fue electo por 27 votos a favor y asumirá la vicepresidencia 2a. desde el 1 de julio próximo mientras que las secretarías parlamentarias recaen en Noelia Cabrera, Zenaida Delgado y Patrick Kemper, neocartistas.

Líder votó a favor del expulsado Amarilla

El senador Líder Amarilla (PLRA) del Bloque Democrático ayer votó para que el expulsado senador liberal Dionisio Amarilla, con quien públicamente mantuvo fuertes diferencias, sea elegido como vice 2do y por el cartista Basilio “Bachi” Núñez para que sea titular del Senado.

“Yo te voy a decir una cosa a vos, nde inútil, yo no soy un vendido, vos sos la p... de los cartistas, no servís para nada, yo no voy a discutir contigo, sos un inútil, sos un cartista, una perra del cartismo... Tenés que salir de este partido, sos un vendido, ubicate y renunciá de este partido, dejanos a nosotros”, había dicho Líder a Dionisio en diciembre durante una reunión del Comité Político del PLRA.

También José Ledesma (PLRA) votó a favor de Dionisio y de Bachi, no así Ever Villalba y Sergio Rojas quienes se abstuvieron.

El senador Enrique Salyn Buzarquis reconoció que fue un golpe para el Bloque. En alusión al cartismo dijo que es un grupo poderoso, una corporación criminal, poderosa que amenaza, chantajea, persigue, imputa y encarcela, dando a entender que sus colegas fueron presionados.

Tribunal de PQ analizará indisciplina de Penner

El Tribunal de Conducta del Partido Patria Querida (PPQ) analizará la indisciplina del senador Orlando Penner, quien votó a favor de la candidatura del senador Basilio “Bachi” Núñez, pese a que su partido decidió lo contrario.

El exsenador del PQ, Stephan Rasmussen, actual miembro de la Conducción Ejecutiva y candidato a la titularidad del partido, mencionó que el martes, en la reunión ordinaria de la Conducción Ejecutiva se tomó la decisión de no acompañar la candidatura de Bachi “porque creemos que no es una figura que represente a la democracia, si no por el contrario atropellan muchas decisiones”, dijo.

Rasmussen mencionó que el senador Penner incluso participó de la reunión, pero que en la sesión de ayer tomó una decisión contraria a la decisión partidaria. Añadió que se analizarán las consecuencias, que el estatuto partidario establece que cualquier incumplimiento a las decisiones partidarias tienen que ser elevadas al Tribunal de Conducta en el que se evalúa la situación y se establece la sanción, la mas grave la expulsión del partido del afiliado”, dijo.