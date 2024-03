El Bloque Democrático pide al cartismo que no atropelle

“Lo primero que le voy a pedir a la bancada cartista es que si el martes quieren proceder, que se mande a la Comisión de Asuntos Constitucionales y se estudien los méritos, no vengan otra vez a atropellar el martes”, dijo mas allá de que tengan 30 votos o más.

“Vamos a tener que respetar una institucionalidad democrática o si no, este país se va a convertir como en la época de los cowboys”, dijo al reiterar que se quiere atropellar con todo y cuestionó que el fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, quien debería ser quien les defienda, ni siquiera pestañea, no se escandaliza, no le preocupa.

Indicó que se observa la utilización del Ministerio Público como garrote que cambian a los fiscales pero no les procesan. También dijo que si hablan de montaje por qué se niegan a mostrar sus teléfonos.

División de posturas

En el Bloque Democrático las posturas están divididas ya que, por un lado, hay quienes como el senador Rafael Filizzola (PDP) consideran que no se debe desaforar a Abdo, mientras que otros, como el senador José “Pakova” Ledesma (PLRA), sí consideran que se debe retirar la inmunidad a Abdo.