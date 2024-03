Aparente modificación de declaración de testigo a medida de abogado de HC

“No te olvides de esto por favor. Aquello que no se escribió”, habría escrito el abogado del expresidente Horacio Cartes, Pedro Ovelar, al fiscal Aldo Cantero el 4 de octubre de 2023. Era en respuesta a un documento con el nombre de declaración de Luis López.

“Si. Se va de nuevo el viernes doc”, contestó Aldo Cantero a ese aparente requerimiento. “Gracias”, seguido de un emoticón, respondió Ovelar.

El supuesto intercambio de mensajes entre Ovelar y Cantero hacía referencia a la testifical del comisario Luis López, que figura en el acta de imputación contra el expresidente Mario Abdo Benítez y ocho exmiembros de su gabinete como uno de los medios prueba.

Se confirma la fecha

El 5 de octubre de 2023 el fiscal Cantero reconfirma el pedido de un día antes: “Doc. Mañana a las 8 va lopez y a las 10 va Arias. en mi ofic”. A lo que Ovelar le contesta: “Excelente Dr. Los detalles son muy importantes” (sic).

Es decir, todo estaba listo para el viernes 6 de octubre de 2023, según los chats filtrados.

La cuestión llamativa surge al verificar el cuaderno de investigación que derivó en la imputación. Entre los documentos aparecen las declaraciones testificales de los comisarios Luis López y Luis Ignacio Arias (excomandante de la Policía Nacional). Sin embargo, solo una tiene fecha 6 de octubre de 2023, mientras que la otra figura con fecha 27 de septiembre de 2023, es decir, supuestamente se tomó nueve días antes.

Más curioso es que dentro de la carpeta investigativa las declaraciones están seguidas y los folios son correlativos. En otras palabras, atendiendo la cronología de la presunta pesquisa realizada por Cantero, se habrían realizado el mismo día, el 6 de octubre de 2023.

“Liquidamos”

A la correlativa de las fojas y declaraciones seguidas, el fiscal Cantero también aparece confirmando que las diligencias se hicieron en una mañana. “Liquidamos hace rato con lópez...ahora estamos con arias” (sic), habría escrito el 6 de octubre de 2023 al abogado defensor del titular de la ANR.

“Excelente”, le respondió Ovelar.

Atendiendo los documentos y los chats todo apunta a que las declaraciones de López habrían tenido cambios a la medida de lo que habría solicitado el abogado Ovelar.

Denuncia

Aquello mismo indican los abogados defensores de Abdo y sus excolaboradores, según la denuncia presentada contra los fiscales Aldo Cantero y Giovanni Grisetti, quienes imputaron en base a esas documentaciones al expresidente Mario Abdo y a sus excolaboradores, bajo el cargo de supuesta filtración de documentos, denuncia falsa y otros hechos.

La defensa jurídica del exmandatario Abdo y los otros imputados también señala que en la carpeta fiscal no aparecen los oficios o las citaciones para tomar las declaraciones testimoniales de los policías y testigos López y Arias.

“Crear pruebas para direccionar”

El abogado Enrique Kronawetter, uno de los representantes legales del expresidente Mario Abdo Benítez, dijo ayer en ABC Cardinal que la imputación contra Abdo y sus colaboradores fue “urdida y falaz”. Señaló que es gravísima la cuestión de los chats filtrados entre el abogado Ovelar y el fiscal Cantero, porque Ovelar es un tercero en el proceso. Aseguró que no hay ninguna constancia de que Ovelar sea abogado de Cartes en este caso. “La denuncia es presentada por Cartes y Pedro Ovelar es el patrocinante, no es el denunciante” señaló. “No entiendo cómo el fiscal general no se da cuenta (...) Esto es una persecución penal a inocentes, crear pruebas para direccionar una imputación”.