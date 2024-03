“No podemos decir que estamos desencantados de la democracia, si nunca tuvimos”, afirma Ignacio Iramain

El concepto de democracia fue analizado por el senador del partido Encuentro Nacional (PEN) Ignacio Iramain, quien sostiene que el Paraguay se encontraba en construcción, sin embargo, con los últimos acontecimientos políticos que salieron a la luz como el caso de filtración de chats, se produce un aborto.

“Si la gente no toma conciencia de esto, no frena y no hay una resistencia a esta nueva dominación que se quiere ejercer sobre la población, entonces estamos fritos”, refirió.

No hay fuga, hay retorno

Muchos políticos que, en las últimas elecciones generales, lograron alcanzar un escaño en el Congreso ingresando con votos de sectores opositores se volcaron al partido de Gobierno, primero con sus actos o votos y finalmente con su afiliación.

Para Iramain no se trata de una fuga del sector opositor, si no, de un retorno a los orígenes políticos de quienes finalmente oficializaron su traslado con la afiliación, como se vio en la última convención colorada.

“Estamos más en el modelo preliberal, donde el monarca es que el que tiene que liderar y definir las reglas”, manifestó.

Puso énfasis en que se necesita ética para actuar correctamente, e ironizó al referirse al Parlamento, “creen que alguien ahí adentro se va a preguntar ¿Qué puedo hacer para actuar correctamente?”.

También dijo que existe una intensión de invisibilizar al Parlamento y que se convierta en una cuestión meramente decorativa, donde se envían órdenes que se tienen que ejecutar con la tiranía de la mayoría.

Proyecto hambre cero

El senador sugirió que se construya una esperanza con unidad plural, en una democracia participativa. “Hay evidencias de que la gente va entendiendo ese proceso”.

Dijo que con el proyecto hambre cero toda la ciudadanía reaccionó contra lo que para él es simplemente una medida rimbombante que nada tiene de política de Estado.

Remarcó que se debió involucrar a la sociedad civil para el análisis del proyecto.

“Cualquier Gobierno serio que entienda las reglas de la democracia tiene que incorporar a la gente que entiende y a la ciudadanía para que controle”, insistió.

Finalmente manifestó que el mencionado proyecto deja ver que no existe una visión país, si no, un modelo de negocio para un grupo determinado que quiere hacer catering.